Der leitende Angestellte B unterhielt im Jahr 2012 ganzjährig einen doppelten Haushalt. Während seiner 35 Arbeitswochen kehrte er drei Mal wöchentlich an seinen 110 Kilometer entfernten Erstwohnsitz zurück. Ergebnis: Im Rahmen des Komplettabzugs könnte er die Miete für seine Zweitwohnung (möbliertes Zimmer) in Höhe von 1.800 EUR (= 12 x 150 EUR) abziehen, plus die Aufwendungen für eine wöchentliche Familienheimfahrt in Höhe von 1.155 EUR (= 35 Fahrten x 110 km x 0,30 EUR) - insgesamt also 2.955 EUR (= 1.800 EUR plus 1.155 EUR). Entscheidet er sich für die Vielpendler-Option, kann er stattdessen sämtliche Familienheimfahrten mit gesamt 3.465 EUR ansetzen (= 3 Fahrten wöchentlich x 35 Wochen x 110 km x 0,30 EUR). Bei einem zu versteuernden Einkommen von 60.000 EUR und einem Grenzsteuersatz von 42 %, ergibt sich durch die Vielpendler-Option eine Einkommensteuerersparnis von rund 200 EUR zzgl. Solidaritätszuschlag.