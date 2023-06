Einigung in der DRK-Tarifrunde 2023

TVöD-Tarifrunde 2023: Einigung in der TVöD-Tarifrunde von Gewerkschaften bestätigt

In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben die Tarifvertragsparteien am 22. April eine Einigung erzielt. Nach der Bestätigung der Tarifeinigung am 17. Mai durch die Gewerkschaften stehen nun die Redaktionsverhandlungen an. Weiter