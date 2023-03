Verdi-Chef droht mit Urabstimmung über Streik

Am Freitag, 3.3., sind in mehreren Bundesländern Warnstreiks im ÖPNV geplant.

Die Gewerkschaft Verdi will den Druck auf die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst erhöhen. Für Freitag, 3.3.2023, sind in mehreren Bundesländern Warnstreiks im Nahverkehr angekündigt. Falls die nächste Tarifrunde Ende März ergebnislos bleibt, droht Verdi-Chef Werneke bereits mit einer Urabstimmung.

Wenig Hoffnung auf Schlichtungsergebnis

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes steht aus der Sicht des Verdi-Chefs Frank Werneke eine Urabstimmung über einen regulären Streik «auf der Agenda», falls die dritte Tarifrunde Ende März keinen Durchbruch bringt. Das würde den Tarifkonflikt weit ins Frühjahr hinein verlängern, sagte Werneke. Von einer Schlichtung würde er sich wenig versprechen. «Ich wüsste nicht, was bei einer Schlichtung rauskommen sollte, was man nicht bei direkten Verhandlungen erreichen könnte», erklärte er.

Verdi: Tarifforderung ist angemessen

Kritik an der Höhe der Tarifforderung wies der Verdi-Chef zurück: «Wenn das umgesetzt wird, wird gerade so mal die Inflation ausgeglichen. Das ist angemessen und das ist auch möglich.» Bis zum Verhandlungstermin am 27. März werde die Gewerkschaft mit ihren Aktionen noch «eine Schippe drauflegen». «Wir haben noch Manches vor», erklärte Werneke. Auszubildende und dual Studierende treffe die hohe Inflation besonders. Nach den Reallohnverlusten des vergangenen Jahres seien für die unteren Lohngruppen «deutlich zweistellige» Erhöhungen nötig. Stimmung und Beteiligung bei den Warnstreiks nannte der Verdi-Chef «exzellent».

Verdi fordert in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen neben 10,5 Prozent mehr Einkommen eine Erhöhung der Ausbildungsentgelte, Studienvergütungen sowie Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten um 200 Euro monatlich und eine unbefristete Übernahme. Die Arbeitgeber hatten ein Angebot vorgelegt, dass die Gewerkschaften bereits als unzureichend zurückwiesen. Das Angebot umfasst eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen von insgesamt 2.500 Euro.

Warnstreiks im ÖPNV geplant

Für Freitag, 3.3.2023, plant Verdi Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in sechs Bundesländern und einigen Städten für 24 Stunden. Die Aktion soll gemeinsam mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future stattfinden, um auf die Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs im Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam zu machen, erklärte Verdi NRW.

