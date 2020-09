In der Tarifrunde zum kommunalen Personennahverkehr haben die Gewerkschaften einen bundesweiten Rahmentarifvertrag gefordert. Die Mitgliederversammlung der VKA hat nun beschlossen, dass die Tarifverhandlungen weiterhin nur auf Ebene der kommunalen Arbeitgeberverbände geführt werden.

In der Tarifrunde zum kommunalen Personennahverkehr haben die Gewerkschaften einen bundesweiten Rahmentarifvertrag gefordert. Die Mitgliederversammlung der VKA hat nun beschlossen, dass die Tarifverhandlungen weiterhin nur auf Ebene der kommunalen Arbeitgeberverbände geführt werden.

In der Tarifrunde zum TV Nahverkehr (TV-N) um die Arbeitsbedingungen von bundesweit 87.000 Beschäftigten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) haben die Gewerkschaften ver.di und dbb die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) aufgefordert, zusätzlich zu den Verhandlungen auf Landesebene parallel Verhandlungen zu einem bundesweiten Rahmentarifvertrag für die Beschäftigten kommunaler Nahverkehrsbetriebe aufzunehmen. Die Gewerkschaften haben in diesem Zusammenhang sämtliche Manteltarifverträge für den kommunalen Nahverkehr in allen Ländern zum 30. Juni 2020 gekündigt.

Rahmentarifvertrag soll Ungleichbehandlung in den Bundesländern beenden

Die Gewerkschaften strebten den Abschluss eines bundesweiten Rahmentarifvertrags mit der VKA über die Arbeitsbedingungen von mehr als 87.000 Beschäftigten in 130 kommunalen ÖPNV-Unternehmen aller 16 Bundesländer an. Sie wollen einheitliche Regelungen zur Arbeitszeit, Eingruppierung und Sonderzahlungen erreichen. „Die Ungleichheit zwischen den einzelnen Bundesländern muss endlich beendet werden. Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen für alle im ÖPNV Beschäftigten“, sagte der stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle.

VKA lehnt parallele Verhandlungen auf Bundesebene und Landesebene ab

Die Mitgliederversammlung der VKA hat in ihrer Sitzung am 19. September 2020 beschlossen, der VKA kein Verhandlungsmandat zur Aufnahme von Tarifverhandlungen über den Abschluss eines bundeseinheitlichen Rahmentarifvertrags für den Nahverkehrsbereich zu erteilen.

Dazu VKA-Hauptgeschäftsführer Niklas Benrath: „Erklärtes Ziel von ver.di ist es, einige ausgewählte Themen mit der VKA bundesweit zu verhandeln. Die insgesamt erhobenen Forderungen sind in Summe zwar regional unterschiedlich, aber eins haben sie gemeinsam: Sie sind fern jeder Realität. Es geht z.B. um Arbeitszeitverkürzungen, Urlaub, Schichtzuschläge und Verbesserungen der Eingruppierung der Beschäftigten. Diese Dinge nebeneinander und zeitlich parallel auf zwei Ebenen gleichzeitig zu verhandeln, ist schlicht nicht möglich. Auch der Nahverkehr ist von der Pandemie wirtschaftlich nachhaltig betroffen und beklagt enorme Verluste. Man kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Die VKA lehnt daher parallele Verhandlungen auf Bundes- und Landesebene kategorisch ab.“

VKA / ver.di