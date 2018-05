Rund 27.000 Beschäftigte fallen unter den Tarifvertrag, über den verhandelt wird Bild: Corbis

Erhöhung des Gehalts um 6,5 Prozent, mindestens um 200 Euro: Dieses Mal geht es in den Tarifverhandlungen um das Entgelt für Beschäftigte, die unter den Tarifvertrag mit den vier Unikliniken in Baden-Württemberg fallen. Zuletzt wurde ein Entlastungstarifvertrag im April abgeschlossen.

Erneut verhandeln der Arbeitgeberverband Uniklinika und ver.di über einen Tarifvertrag. Nur dieses Mal geht es nicht um eine Personal-Mindestbesetzung wie in den vergangenen Monaten, sondern um eine Entgeltrunde. Für die vier baden-württembergischen Uniklinika in Ulm, Tübingen, Heidelberg und Freiburg gilt ein eigener Tarifvertrag, von dem rund 27.000 Beschäftigte betroffen sind.

Erhöhung der Entgelte um 6,5 Prozent, mindestens aber um 200 Euro

Ver.di fordert eine Erhöhung des monatlichen Tabellenentgelts um 6,5 Prozent, aber mindestens um 200 Euro. Außerdem stellt ver.di u. a. folgende Forderungen:

· Erhöhung der monatlichen Entgelte der Auszubildenden und Praktikanten/Praktikantinnen um 130 Euro

· Angleichung des Ausbildungsentgelts für die Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen

· Laufzeit von 12 Monaten für alle Tarifverträge

Verhandelt werden soll auch über

· eine Erhöhung des Nachtzuschlags auf 30 Prozent

· 30 Urlaubstage sowie ein kostenloses Nahverkehrsticket für alle Auszubildenden

· Zeitzuschläge für die Zeit des Bereitschaftsdienstes.

Verhandlungsrunden der Entgelttarifverhandlungen

Nach der ersten Verhandlungsrunde am 23. Mai findet der zweite Verhandlungstermin am 13. Juni statt. Laut der Verhandlungsführerin Irene Gölz von ver.di soll auch beim Geld ein Ergebnis gefunden werden, das tarifpolitisch in das Jahr 2018 passt. Zudem geht es auch um den Wettbewerb um Fachkräfte.

Weitere Tarifbestimmungen

Der Tarifvertrag betrifft die Beschäftigten an den vier Kliniken Ulm, Tübingen, Heidelberg und Freiburg. Die Ärzte fallen allerdings unter den TV Ärzte und für das wissenschaftliche Personal als Landesbeschäftigte gelten die Tarifbestimmungen des Landes.

