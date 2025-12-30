Beliebteste Themen für Personaler im öffentlichen Dienst

Das waren die beliebtesten Themen 2025 für Personaler im öffentlichen Dienst
Die 10 meistgelesenen Meldungen des Jahres 2025 für Personalerinnen und Personaler im öffentlichen Dienst
TVöD-Tarifrunde für Kommunen und den Bund 2025
In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben die Tarifvertragsparteien am 6.4.2025 eine Einigung erzielt. Die Eckpunkte der Einigung.
Jahressonderzahlung TVöD/TV-L 2025
Die Jahressonderzahlung nach TVöD bzw. TV-L wird mit dem Novembergehalt 2025 ausgezahlt. Lesen Sie hier, was bei den Anspruchsvoraussetzungen, der Berechnung und bei Altersteilzeit von Beschäftigten zu beachten ist.
Urlaubsübertragung und Urlaubsverfall im öffentlichen Dienst
Beschäftigte im öffentlichen Dienst müssen ihren Urlaub grundsätzlich in dem Jahr nehmen, in dem er entstanden ist. Wann der Urlaubsanspruch nach TVöD und TV-L verfällt und bis wann eine Urlaubsübertragung in das Folgejahr möglich ist, lesen Sie in diesem Überblick.
Krankmeldung im öffentlichen Dienst
Im Herbst und Winter nehmen die Erkrankungen von Beschäftigten wieder deutlich zu. Lesen Sie hier im Überblick, was Beschäftigte im öffentlichen Dienst bei der Krankmeldung beachten müssen und wie sich eine Arbeitsunfähigkeit auf die Stufenlaufzeit und die Jahressonderzahlung auswirkt.
Besoldungsanpassung für Landesbeamte nach der TV-L-Tarifrunde 2023/2024
Nach der Tarifrunde TV-L für die Tarifbeschäftigten der Länder wird das Verhandlungsergebnis regelmäßig auf die Landesbeamtinnen und Landesbeamten übertragen. Wann und wie dies geschieht, hängt jedoch vom einzelnen Bundesland ab. Alle Bundesländer haben entsprechende Gesetze zur Anpassung der Besoldung beschlossen.
TV-L-Tarifrunde 2026 hat begonnen
Die Tarifverhandlungen in der TV-L-Tarifrunde 2026 haben begonnen. Einen Überblick über die Forderungen der Gewerkschaften, die Position der Arbeitgeberseite sowie den Zeitplan der Tarifverhandlungen finden Sie hier.
Zwölftelung des Urlaubsanspruchs im öffentlichen Dienst
Wenn ein Arbeitsverhältnis während des Urlaubsjahres beginnt oder endet, stellt sich die Frage, wie der Anspruch auf Urlaub berechnet wird. Im öffentlichen Dienst besteht die Besonderheit, dass der TVöD und der TV-L eigene tarifliche Regelungen zur sog. Zwölftelung enthalten und das Zusammenspiel zwischen diesen tariflichen Regelungen und der gesetzlichen Regelung im Bundesurlaubsgesetz beachtet werden muss.
Tarifrunde TV-Ärzte/VKA 2024/2025: Einigung in den Tarifverhandlungen für Krankenhausärzte
In den Tarifverhandlungen für die Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern haben sich die Tarifvertragsparteien am 13.1.2025 geeinigt.
Voraussetzungen für die Umkleidezeit oder Duschzeit als Arbeitszeit
Viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst müssen sich erst einmal umziehen, bevor sie ihre Arbeit aufnehmen, z. B. in Pflege- und Betreuungseinrichtungen oder im Krankenhaus. Deshalb spielt es im öffentlichen Dienst eine wichtige Rolle, ob Umkleidezeiten, Wegezeiten und Waschzeiten als Arbeitszeit anzusehen sind und vom Arbeitgeber bezahlt werden müssen.
BAG: Keine Entgeltfortzahlung bei zweifelhafter AUB
Der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AUB) kann erschüttert sein, wenn zwischen einer Krankschreibung und der Kündigungsfrist ein auffälliger zeitlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt insbesondere, wenn Beschäftigte am Tag der Kündigung krankgeschrieben werden und die Arbeitsunfähigkeit genau die Dauer der Kündigungsfrist abdeckt.
