Hinweisgeberschutz im öffentlichen Dienst

Hinweisgebersysteme: Das Hinweisgeberschutzgesetz im Gesetzgebungsverfahren - Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie

Die EU-Whistleblower-Richtlinie hätte bis 17.12.2021 in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Nunmehr hat das Bundeskabinett am 27.7.2022 einen Regierungsentwurf beschlossen und damit das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet. Was kommt nun auf die deutschen Unternehmen zu? Weiter