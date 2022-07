Bild: Henryk Niestrój/Pixabay Bei einem Gasversorgungsengpass müssen Vermieter unter Umständen die Heizung auch mal kalt stellen (Symbolbild)

Engpässe in der Gasversorgung bringen auch Vermieter in die Bredouille: Muss die Heizung abgestellt werden, können Mieter Gewährleistungsansprüche geltend machen. Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) fordert von der Bunderegierung rechtssichere Regelungen – und gibt ihr Tipps an die Hand.