FG Hamburg

Unbeschränkter Betriebsausgabenabzug von Sponsorengeldern

News 08.01.2026 | 07:30 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Unbeschränkter Betriebsausgabenabzug von Sponsorengeldern
Bild: Sakorn Sukkasemsakorn/GettyImages

Ein gemeinnütziger Verein, der in einem Sponsoringvertrag das Recht einräumt, die Sponsoringmaßnahme im Rahmen von Werbung zu vermarkten und auf Produkten auf die Förderung des Vereins hinzuweisen, erbringt nach einem Urteil des FG Hamburg eine Gegenleistung für die empfangenen Sponsorengelder.

Damit liegen nach Ansicht des Gerichts (unbeschränkt) abzugsfähige Betriebsausgaben bei der Körperschaftsteuer und keine Spenden vor.

Es ist betriebswirtschaftlich nachvollziehbar, dass die Gegenleistung für diese Leistung des Vereins nach der Anzahl der verkauften Produkte (Absatzmenge) bemessen wird.

Verhandlungssituation des gemeinnützigen Vereins

Die Vereinbarung, dass die Sponsorengelder auch nach Fälligkeit erst auf Anforderung durch den gemeinnützigen Verein vom Sponsor zu zahlen und bis dahin lediglich zu einem geringen Zinssatz zu verzinsen sind, führt nach dem Urteil nicht zu einer vGA.

Die Verhandlungssituation des gemeinnützigen Vereins sei bei der Vereinbarung der Höhe der Verzinsung fälliger Beträge aufgrund des Gebots der zeitnahen Mittelverwendung geschwächt. Die Vereinbarung einer geringen Verzinsung der fälligen, aber noch nicht abgerufenen Beträge sei daher nicht zu beanstanden; dies gelte auch unter dem Gesichtspunkt des Margenteilungsgrundsatzes.

FG Hamburg, Urteil v. 13.11.2025, 2 K 67/23, Newsletter 4/2025

Schlagworte zum Thema:  Sponsoring , Körperschaftsteuer , Gemeinnützigkeit , Spende
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Rechtsprechung
Haufe Shop: Wachstumschancengesetz
Wachstumschancengesetz

Das Wachstumschancengesetz ist die größte Steuerreform der letzten Jahre. Expert:innen von Ernst & Young stellen die Einzelmaßnahmen des Wachstumschancengesetz übersichtlich dar und erläutern, wo Beratungsbedarf besteht und welche Gestaltungsvarianten sich nach neuem Recht ergeben.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Steuern Newsletter - kostenlos und unverbindlich