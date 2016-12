18.06.2013 | News BGH

WEG muss keine Bauteilöffnung am Gemeinschaftseigentum dulden

Bild: Haufe Online Redaktion

Ein am selbstständigen Beweisverfahren nicht beteiligter Dritter kann nicht verpflichtet werden, eine Bauteilöffnung in seiner Wohnung zur Beweissicherung zu dulden. Zur Wohnung in diesem Sinne gehören auch eine im Gemeinschaftseigentum stehende Außentreppe, ein Fahrradkeller und eine Tiefgarage.mehr