Die Folgen der Coronakrise sind kaum absehbar – das macht vorsichtig. Rund ein Drittel der Immobilienanleger ist sich laut JLL jetzt schon sicher, dass die Ziele für 2020 nicht mehr zu erreichen sind, mehr als die Hälfte will jetzt Käufe und Verkäufe vertagen. Einen Schub erlebt die Digitalisierung.

Lediglich 48 Prozent der Investoren sagten in einer Umfrage des Immobilienberaters JLL, dass sie an ihren Transaktionsplänen für das laufende Jahr festhalten wollen. Von den restlichen 52 Prozent waren sich 17 Prozent unsicher, 25 Prozent gaben an, in nächster Zeit nicht mehr ein oder verkaufen zu wollen, und neun Prozent schlossen Transaktionen kategorisch aus. Das hängt auch damit zusammen, dass viele Immobilienanleger der Meinung sind, es würde noch deutlich schwieriger, an Mittel für Investitionen zu kommen. 58 Prozent der Befragten sagten, dass sich die Coronakrise bereits negativ oder sehr negativ auf die Verfügbarkeit von Fremdkapital für Investitionen ausgewirkt habe.

"Die Verunsicherung ist groß, man fährt auf Sicht und die langfristigen Folgen sind aktuell schwer abzusehen", erklärt Marcel Abel, Geschäftsführender Direktor und Mitglied im Operationsboard von JLL Germany. Die Umfrage unter Eigentümern und Nutzern fand zwischen dem 25. und 31. März statt und soll unter dem Arbeitstitel "JLL-Thermometer" während der Krise regelmäßig wiederholt werden. Interviewt werden auch Projektentwickler und Banken.

Digitalisierung von Kauf- und Miettransaktionen wird durch die Coronakrise an Bedeutung gewinnen

Rund ein Drittel (34 Prozent) der Eigentümer geht davon aus, dass die Coronakrise signifikante Auswirkungen auf den Flächenbedarf haben wird. Drei von vier Eigentümern (76 Prozent) wissen, dass sie ihren Mietern jetzt Zugeständnisse machen müssen, um die Krise gemeinsam zu überstehen. Die möglichen Szenarien sind Zuschüsse, Stundungen oder Mietnachlässe.

In der Coronakrise stehen die Nutzer im Fokus – Büros wurden geräumt, Händler mussten schließen, Lieferketten wurden unterbrochen. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Firmen befürchtet massive langfristige Auswirkungen auf das Kerngeschäft. 56 Prozent gaben im "JLL-Thermometer" an, aktuelle Entscheidungen zu Neuanmietungen oder Vertragsverlängerungen vorerst vertagen zu wollen. "Das hängt auch mit den Prioritäten der Unternehmen zusammen, die sich derzeit vornehmlich mit dem Mitarbeiterschutz und einer stabilen Technik-Infrastruktur befassen. Transaktionen hingegen und alle Aufgaben, die derzeit zeitlich nicht zwingend sind, werden vorerst geparkt", meint Abel.

Zugleich ist die Krise ein zusätzlicher Schub für die digitale Transformation der Branche. Knapp drei Viertel (74 Prozent) der von JLL befragten Eigentümer und Nutzer sagten, dass die Digitalisierung der Kauf- und Miettransaktionen durch die Coronakrise für sie an Bedutung gewinnen werde. "Das beginnt bei der Besichtigung via Computer anstelle eines Ortstermins und setzt sich dann über die papierlose Vorbereitung bis hin zur digitalen Unterschrift fort", beschreibt Abel.

Auswirkungen der Coronakrise auf Wertentwicklung von Immobilien

Der Großteil der Investoren (77 Prozent) ist sich sicher, dass die Coronakrise negative oder sehr negative Auswirkungen auf die Immobilienmärkte haben wird. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Investoren geht davon aus, dass sich die Bestandswerte der Immobilien in der Krise negativ entwickeln werden. Elf Prozent davon rechnen sogar mit sehr negativen Effekten.

Das Transaktionsgeschehen auf dem Immobilieninvestmentmarkt in Deutschland wird JLL zufolge voraussichtlich an Dynamik verlieren. Rund ein Drittel (34 Prozent) der Investoren ist sich sicher, dass die Transaktionsziele für 2020 nicht mehr zu halten sind.





