"Bürgeranleihe": München borgt sich Geld für Immobilienkäufe

Die Stadt München gibt eine kommunale Anleihe für Immobilienkäufe aus, die zweite seit 1995, um bezahlbaren Wohnraum zu sichern – und als Mitmach-Aufruf an die Bürger. Derweil können sich laut einer Umfrage Hamburger für staatliche Eingriffe erwärmen.

Die Stadt München gibt eine kommunale Anleihe für Immobilienkäufe aus, die zweite seit 1995, um bezahlbaren Wohnraum zu sichern – und als Mitmach-Aufruf an die Bürger. Derweil können sich laut einer Umfrage Hamburger für staatliche Eingriffe erwärmen.

Die Stadt München, derzeit im Endspurt zu den Kommunalwahlen im März 2020, teilte mit, man wolle über den "Bürgerfonds" 100 bis 120 Millionen Euro einnehmen. Beteiligen können sich auch Institutionen.

Auch im Bund war das Thema "Bürgeranleihe" schon auf dem Tisch: Im Spätsommer 2019 schlug nach dem CSU-Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt (CSU) auch Wirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU) eine Klima-Anleihe vor – zur Finanzierung von Klimaschutzvorhaben. Kritik kam von Finanzexperten.

Gegen Gentrifizierung

München geht jetzt den Weg und pumpt sich Geld von seinen Einwohnern. Ähnliche Emmissionen hat die bayrische Landeshauptstadt bereits 2014 und 2015 auf den Weg gebracht. Die erneute Einrichtung eines "kommunalen Wohnungsfonds" hat der Münchner Stadtrat am 22. Januar mit großer Mehrheit beschlossen. Die Idee stammte von der SPD. Herausgegeben werden soll die Anleihe im Jahr 2021.

Mit dem Geld sollen zum einen bestehende Wohnhäuser gekauft und die Wohnungen dann zu bezahlbaren Preisen vermietet werden – im Blick hat die Stadt vor allem Immobilien in den 23 Erhaltungsschutzgebieten, die von Luxussanierungen "bedroht" sind. Die Erhaltungssatzung räumt der Stadt zwar ein Vorkaufsrecht ein, um die Gentrifizierung einzudämmen, belastet aber den Haushalt stark.

2018 etwa gab die Stadt nach eigenen Angaben mehr als 228 Millionen Euro aus, vergangenes Jahr waren es bis Anfang Oktober 122,5 Millionen Euro. Zum anderen soll die Anleihe für den Neubau von Mietwohnungen durch kommunale Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften genutzt werden.

Social Bonds für mehr Bürgerbeteiligung

"Es geht mir hier ausdrücklich nicht darum, einfach nur Geld zu beschaffen", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Das könnte die Stadt zu mindestens vergleichbaren Konditionen über Kredite bei Banken. Es gehe vielmehr um ein Miteinander. Die Anleihen sollen als sogenannte Social Bonds zertifiziet werden – damit soll die soziale Verwendung der Mittel garantiert werden.

"Ich bin sicher, dass es viele Menschen und auch Institutionen gibt, die ihr Geld hier gerne sozial verantwortlich und nachhaltig anlegen möchten", mein Reiter. Die Geldanlage sei zwar niedrig verzinst, habe aber einen ethischen Charakter. Nach der aktuellen Marktlage ergibt sich laut Reiter ein Zinssatz zwischen 0,2 und 0,6 Prozent ergeben, abhängig von der Laufzeit.

Die CSU hat zwar für die Anleihe gestimmt, sieht sie jedoch kritisch, wie der Münchner Merkur berichtet. Gegenstimmen gab es von FDP und Bayernpartei, die im "Bürgerfonds" für München eine Geldverschwendung sehen. Die Parteien befürchten, dass es gar nicht genug Interessenten geben könnte. Der Ruf nach Signalen aus der Politik wird jedoch lauter, wie eine aktuelle Umfrage unter Hamburger Bürgern – einen Monat vor der Bürgerschaftswahl – zeigt.

Umfrage: Hamburger für staatliche Eingriffe zur Mietenbegrenzung

69 Prozent der Hamburger sind der Meinung, dass mehr staatliche Eingriffe wie ein Mietendeckel nach dem Berliner Vorbild "in die richtige Richtung" gingen, lautet ein Ergebnis der am 23. Januar veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks (NDR), für die vom 16. bis 21. Januar 1.002 Wahlberechtigte ab 16 Jahren in Hamburg interviewt wurden. Nur 28 Prozent der befragten Hamburger sehen staatliche Maßnahmen kritisch.

Nach Parteien aufgeschlüsselt, hält sogar eine Mehrheit der CDU-Wähler staatliche Eingriffe für sinnvoll. 56 Prozent sagten, das gehe in die richtige Richtung. Bei SPD-Anhängern sind es 71 Prozent, bei den Grünen 81 Prozent und bei den Linken 97 Prozent. Kaum Zuspruch finden staatliche Maßnahmen bei Anhängern von AfD (35 Prozent) und FDP (27 Prozent).

"Aus Sicht der anständigen Vermieter wäre gut, wenn in der Wohnungsdiskussion ein wenig Realismus Einzug hielte: Der Markt löst viele Probleme, aber nicht alle. Ihn zu verherrlichen ist genauso falsch wie in zu verdammen", reagierte Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), auf die Zahlen.

Generell zeigen sich die Hamburger mehrheitlich zufrieden mit dem Wohnungsbau in der Hansestadt. 69 Prozent sagten, der Wohnungsbau in bestehenden Wohnvierteln laufe in die richtige Richtung. Ein Verbot von Einfamilienhäusern zugunsten von Mehrfamilienhäusern – wie im rot-grünen Koalitionsvertrag im Bezirk Hamburg-Nord vereinbart – sieht eine deutliche Mehrheit von 70 Prozent jedoch kritisch. Nur für 24 Prozent geht das in die richtige Richtung.





Das könnte Sie auch interessieren:

München: Mietenstopp für kommunale Wohnungsunternehmen

Werkswohnungen in München: Lösung für den Wohnraummangel?

dpa