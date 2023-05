Immobilienfinanzierung: Bodenbildung bei der Stimmung

Die Nachfrage nach Immobiliendarlehen ist in den vergangenen Monaten auf Tiefstwerte gefallen, wie diverse Banken mitteilen. Nun scheint sich die Stimmung der Finanzierer leicht zu erholen. Zumindest sind laut BF.Quartalsbarometer die Kreditvolumina vereinzelt wieder höher.

Nach sechs aufeinanderfolgenden Tiefstwerten steigt der Wert im aktuellen BF.Quartalsbarometer, das Bulwiengesa vierteljährlich für die BF.direkt AG erstellt, erstmals wieder leicht an: Vom bisherigen Negativrekord (minus 19,44 Punkten) im Sentiment-Index im ersten Quartal 2023 auf nun minus 17,29 Punkte. Während sich wichtige Parameter im Sentiment-Index für Immobilienfinanzierer nicht weiter verschlechtert haben, berichten die Umfrageteilnehmer vereinzelt höhere Kreditvolumina.

Finanzierungsmarkt: Lage bleibt zu restriktiv

Zwar haben immer noch mehr als ein Drittel (38 Prozent) der durchschnittlichen vergebenen Einzelkredite ein Volumen von weniger als zehn Millionen Euro (erstes Quartal: knapp 40 Prozent), jedoch wird erstmals seit eineinhalb Jahren wieder ein Wert von mehr als 100 Millionen Euro gemeldet. Auf Kredite zwischen 50 und 100 Millionen Euro Volumen entfallen rund ein Viertel (17 Prozent) – nach 12,5 Prozent im ersten Quartal. An der Einschätzung der aktuellen Lage am Finanzierungsmarkt ändert sich im Vergleich zum Vorquartal im zweiten Quartal 2023 kaum etwas.

Weiterhin bewerten drei Viertel der befragten Finanzierungsexperten die Lage als restriktiver, ein Viertel als gleichbleibend. Die Entwicklung des Neugeschäfts stagniert beim Großteil der Finanzierer. Eine Stagnation ist auch bei der Einschätzung der zusätzlichen Liquiditätskosten zu verzeichnen.

"Bei der Stimmung unter den Immobilienfinanzierern zeichnet sich nach unserer Einschätzung eine Bodenbildung ab", kommentiert Francesco Fedele, CEO der BF.direkt AG, das Ergebnis. "Die Frage ist, wie lange wir auf diesem Stand verharren." Auch die volkswirtschaftlichen Rahmendaten sprechen laut Fedele für eine Stabilität auf niedrigem Niveau.

Zinsen bewegen sich seitwärts, Margen steigen

Die Margen setzen den steilen Anstieg fort und erreichen laut BF.Quartalsbarometer den höchsten Stand seit Beginn der Erhebung im vierten Quartal 2012. Der durchschnittliche Wert in der Finanzierung von Bestandsimmobilien wächst: von 235,1 Basispunkten (bp) im ersten Quartal 2023 auf nun 245,1 bp. Und die Durchschnittsmarge für Projektentwicklungen legt von 337,1 auf 342,3 bp zu. Die Loan-to-Costs (LTCs) bleiben mit 65,3 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte) und die Loan-to-Values (LTVs) mit 69,3 Prozent (plus 0,1 Prozentpunkte) stabil.

"Aktuell zeichnet sich eine Seitwärtsbewegung bei den Zinsen ab", sagt Professor Dr. Steffen Sebastian, Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienfinanzierung an der IREBS und wissenschaftlicher Berater des BF.Quartalsbarometers: "Die Inflationsrate wird das von der EZB gesteckte Ziel von zwei Prozent mittelfristig übertreffen. Das heißt, dass sinkende Zinsen vorerst nicht in Aussicht sind."

Wohn-Developments verlieren, Hotel-Projekte gewinnen

Bei der Frage, welche Immobilientypen derzeit finanziert werden, zeichnen sich bei Projektentwicklungen in der Zwei-Jahres-Betrachtung deutliche Entwicklungen ab. Gaben im zweiten Quartal 2021 noch 100 Prozent der Umfrageteilnehmer an, Kredite für Wohn-Developments von Bestandshaltern zu vergeben, sind es aktuell nur noch 63,6 Prozent. Bei der Finanzierung für Bauträger und Aufteiler von Wohnungen sank die Bereitschaft von 70,4 auf 38,6 Prozent.

Der Anteil der Institute, die Büroentwicklungen finanzieren, ging von 81,5 auf 56,8 Prozent zurück. Auch in den anderen Nutzungsarten Logistik, Einzelhandel, Sozialimmobilien, Mikroapartments und Parkhäuser sank die Finanzierungsbereitschaft. Einzig Hotel-Developments verzeichnen hingegen im aktuellen BF.Quartalsbarometer deutliche Zuwächse – von 7,4 auf 22,7 Prozent.

ESG wirken auf die Finanzierbarkeit von Wohnungen

"Die sinkende Finanzierungsbereitschaft für Wohnprojekte gibt zu denken", meint Manuel Köppel, CFO der BF.direkt AG, "denn sie ist ein Indikator dafür, dass sich der Wohnungsmangel verschärfen wird. Hier schlagen wohnungspolitische Fehlentwicklungen voll durch."

Bei der Frage, wie sich ESG künftig auf die Finanzierbarkeit von Wohnungsbeständen auswirken wird, erwarten die Umfrageteilnehmer, dass die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien erheblichen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Fremdkapital haben dürfte. Einige Experten prognostizieren, dass die Finanzierung ohne Berücksichtigung von ESG-Kriterien zukünftig deutlich erschwert wird. Kritische Überprüfungen der energetischen Kriterien bei Bestandswohnungen sind bereits jetzt Teil der Kreditentscheidung.

vdp: Neugeschäft mit Wohnungskrediten bricht ein

Die gestiegenen Zinsen belasten die Nachfrage nach Wohnimmobilienkrediten weiter schwer, berichten die im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammengeschlossenen Immobilienfinanzierer. Das

Neugeschäft sei im ersten Quartal 2023 um 49,2 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro eingebrochen. Vor einem Jahr habe es mit rund 32 Milliarden Euro noch ein Rekordquartal gegeben. Gemessen am Schlussquartal 2022 verzeichnete der vdp noch einmal ein Minus von 4,2 Prozent.

Die Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen sei weiter von Zurückhaltung geprägt, sagte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. Die Nachfrage nach Wohnungskrediten ist demnach seit Mai 2022 stetig gesunken, erst im März 2023 gab es nach Bundesbank-Daten eine leichte Erholung. Im Gegensatz zu Wohnungsfinanzierungen erholte sich jedoch das Neugeschäft mit Krediten für Gewerbeimmobilien im ersten Quartal 2023 kräftig um knapp ein Fünftel im Vergleich zum Schlussquartal 2022. Insgesamt verzeichnete der Verband ein Neugeschäft von 25,6 Milliarden Euro – das ist ein Plus von 3,2 Prozent im Quartalsvergleich. Die Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen sei aber weiter schwach.





