ERP – die Drehscheibe für vernetztes Arbeiten

Vom Stand-alone-System über die Plattformtechnologie zum Ökosystem: Die Fortentwicklung der ERP-Systeme schafft die Basis für mehr Effizienz und neue Geschäftsmodelle.

Wirtschaftskrisen stellen einen Prozess der natürlichen Auslese dar: Der Fitteste überlebt am komfortabelsten. Wer seine Hausaufgaben rechtzeitig gemacht hat, kommt mehr oder weniger ungeschoren über die Runden. Und wer zu spät kommt, den bestraft die Krise.

Die Corona-Pandemie hat diese Erfahrung bestätigt: Die Digitalisierungsnachzügler in den verschiedensten Branchen – nicht zuletzt in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft – wurden häufig kalt er­­wischt: Plötzlich saßen die Mitarbeitenden nicht mehr an ihren Betriebsarbeitsplätzen, sondern im Homeoffice. Gebäude­begehungen waren nur noch virtuell durchführbar. Und Präsenzprozesse aller Art mussten remote über digitale Medien abgewickelt werden. Die hierfür angewendeten elektronischen Werkzeuge waren dabei jedoch weniger das Problem als die Prozesse selbst: Wo die Abläufe noch papierbasiert angelegt sind, nutzt kein digitaler Kommunikationskanal.

Die bereits lange bekannte Aufgabe für alle Unternehmen zeigte sich mit größter Dringlic...