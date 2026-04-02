Haufe Media Sales erweitert Softwarevergleich.de um ERP-Bereich
ERP sind zentrale Elemente in Digitalisierungsprojekten
Mit dem neuen Bereich in Softwarevergleich.de reagiert Haufe Media Sales auf den steigenden Bedarf an ERP-Lösungen, die eine zentrale Rolle in Digitalisierungsprojekten spielen. Nutzerinnen und Nutzer erhalten einen umfassenden Überblick über Anbieter und Funktionen aus Themenfeldern wie Supply Chain Management, Projektmanagement, E-Commerce, Ressourcenplanung oder Business Analytics. Bis zu drei Anbieter lassen sich parallel vergleichen – ein effizienter Weg, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten schnell zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Bernd Junker, Senior Key Account Manager und Experte für ERP, verantwortet den neuen Bereich und erklärt:
Die Erweiterung unseres Portfolios um den ERP-Bereich war der logische nächste Schritt. Mehr denn je ist es für Unternehmen erfolgsentscheidend, ihre IT-gestützten Prozesse effizient und zukunftssicher aufzustellen. Mit dem neuen Vergleichsangebot reagieren wir direkt auf das starke Marktfeedback
Expertenwissen unterstützt Entscheider
Neben den Vergleichsfunktionen stehen auf Softwarevergleich.de auch redaktionelle Inhalte und kostenfreie Assets rund um das Thema ERP-Software bereit. Diese bieten wertvolles Expertenwissen und unterstützen IT-Entscheiderinnen und -Entscheider bei der Orientierung im komplexen ERP-Markt
Christian Schmitt, Director Media Sales der Haufe Group, ergänzt:
Unser Ziel ist es, unseren Kunden die bestmögliche Auswahl an Werkzeugen zu bieten, um Digitalisierungsprojekte effizient umzusetzen. Dass wir mit Softwarevergleich.de nun auch im ERP-Bereich eine passgenaue Anbieterübersicht anbieten, macht uns stolz.
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