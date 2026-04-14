Warum Reporting-Anpassungen im Unternehmen so lange dauern - ... und was Controller konkret tun können
Die Anpassung des Reports dauert noch.
In vielen Unternehmen hören Controller:innen immer wieder diesen Satz. Und oft dauert sie nicht Tage, sondern Monate. Währenddessen entstehen Excel-Zwischenlösungen, manuelle Auswertungen oder lokale Power-BI-Dateien. Offizielle Reports hinken dem Bedarf hinterher, während inoffizielle Lösungen wachsen.
Die entscheidende Frage lautet daher nicht mehr: Warum dauert Reporting so lange? Sondern:
Warum passiert das systematisch — und was kann das Controlling konkret dagegen tun
Für „Reporting“ gibt es in vielen Unternehmen keinen Product Owner
In vielen Organisationen verteilt sich Reporting über mehrere Bereiche: IT betreibt Systeme und Infrastruktur, Finance verantwortet Inhalte, Fachbereiche formulieren Anforderungen, Data-Teams entwickeln Datenmodelle, externe Partner bauen Reports. Aber häufig besitzt niemand Reporting als Product Owner.
Neue Anforderungen entstehen permanent — zusätzliche Kennzahlen, neue Organisationsstrukturen, veränderte Steuerungslogiken, regulatorische Anforderungen, Management-Sonderauswertungen. Ohne klare Verantwortung entsteht ein bekannter Effekt: Anforderungen sammeln sich, Prioritäten wechseln, und jede Anpassung wird zu einem kleinen Projekt. Für Controller bedeutet das: Der Bedarf ist vorhanden — die Lösung kommt irgendwann.
Die versteckte Komplexität hinter "nur einem neuen Feld"
Viele Anforderungen wirken zunächst trivial: "Wir brauchen noch eine zusätzliche Dimension." Oder: "Der Forecast soll zusätzlich versioniert werden." Technisch bedeutet das jedoch häufig: Anpassung mehrerer Datenmodelle, Prüfung von Datenherkünften, Performance-Optimierung, Anpassung von Berechtigungen, Tests mit mehreren Fachbereichen, Abstimmung mit bestehenden Reports.
Ein konkretes Beispiel: Ein Industrieunternehmen möchte im monatlichen Kostenstellenbericht eine neue Dimension ergänzen — die Unterscheidung nach Instandhaltungsart (präventiv vs. korrektiv). Die Anforderung klingt nach einer Stunde Arbeit. Die Realität: Das Datenmodell muss angepasst werden, bestehende historische Daten müssen re-klassifiziert werden, drei weitere Reports nutzen dasselbe Modell und müssen mitgetestet werden, die Berechtigungen für zwei Benutzergruppen müssen überprüft werden. Drei Monate später ist der Report fertig — die Instandhaltungsleitung arbeitet seit Woche zwei mit einer Excel-Datei.
Ein scheinbar kleines Feld kann mehrere Reports und Prozesse beeinflussen. Deshalb dauern Änderungen deutlich länger, als Fachbereiche erwarten. Und genau in dieser Wartezeit entsteht der nächste Excel-Workaround.
Projekte finanzieren Migration — nicht Steuerungslogik
Ein strukturelles Problem liegt oft bereits in Transformationsprojekten selbst. Budgets fließen primär in Systemmigration, Prozessstabilisierung, Go-Live-Sicherung und technische Umstellungen. Was danach kommt, wird häufig als Optimierung betrachtet: bessere Managementreports, Forecast-Vergleiche, operative Steuerungsberichte, konsistente KPI-Modelle.
Was im Projekt als Phase-2-Thema gilt, ist im Betrieb das Kerngeschäft des Controllings.
Doch genau diese Elemente bestimmen den Alltag des Controllings. Werden sie nicht frühzeitig eingeplant, entsteht nach dem Go-Live erneut manueller Aufwand. Excel schließt dann die Lücke zwischen technischer Plattform und Steuerungsrealität.
Warum Self-Service das Problem nicht löst
Moderne Self-Service-BI-Plattformen versprechen schnellere Anpassungen durch die Fachbereiche selbst. In der Praxis zeigt sich jedoch: Ohne klare Datenmodelle und verbindliche Definitionen entstehen lediglich neue lokale Auswertungen — diesmal in Power BI statt in Excel. Das Problem verlagert sich, es löst sich nicht.
Hinzu kommt die Dynamik des Geschäfts: neue Produkte, neue Märkte, neue Organisationsstrukturen, neue Steuerungsmodelle. Während Unternehmen sich ständig verändern, bleiben Reportingstrukturen oft statisch. Excel hingegen ist sofort anpassbar — deshalb greifen Fachbereiche erneut darauf zurück. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil Entscheidungen nicht warten können.
Praxis-Tipp: Warum Reporting-Anpassungen so lange dauern
Fünf typische Situationen aus der Controlling-Praxis — und warum jede davon zu Excel führt:
Typische Situation
Was dahinter steckt
Folge im Controlling
"Nur ein Feld ergänzen"
Anpassung mehrerer Datenmodelle, Berechtigungen, Tests mit mehreren Fachbereichen
Excel-Zwischenlösung entsteht — oft dauerhaft
Neue KPI benötigt
Kennzahlenlogik muss systemisch modelliert werden — kein Standard verfügbar
KPI wird manuell berechnet, Definition unklar
Forecast-Vergleich fehlt
Keine Versionierung vorhanden — alter Stand wurde überschrieben
Excel-Snapshots entstehen, Versionen per E-Mail
Management verlangt neue Sicht
Datenmodell ist zu starr, Umstrukturierung dauert Monate
Lokale Power-BI-Datei entsteht neben dem System
Compliance-Anforderung ändert sich
Regulatorische Logik muss neu modelliert werden
Manuelle Nachweise entstehen, Audit-Trail fehlt
Das Muster: Jede dieser Situationen führt zur selben Konsequenz — Excel schließt die Lücke, die das System lässt. Schnell, individuell, und ohne Governance.
Was Controller konkret tun können
Der entscheidende Punkt: Reporting ist kein reines IT-Thema. Es ist ein Steuerungsthema. Und hier hat das Controlling erheblichen Einfluss. Nachhaltiges Reporting benötigt klare Regeln für Kennzahlen, Datenherkunft und Verantwortlichkeiten — ohne diese Regeln entstehen weiterhin parallele Wahrheiten, unabhängig von der eingesetzten Technologie.
- Reporting als Produkt definieren
Reporting braucht einen namentlichen Owner, der Anforderungen priorisiert, Änderungen entscheidet und Konsistenz verantwortet. Ohne Ownership bleibt Reporting Stückwerk.
Aus der Praxis: Ein Fertigungsunternehmen mit vier Werken hatte ein klassisches Problem: Der monatliche Kostenstellenbericht lag in drei verschiedenen Versionen vor — eine vom Werkscontroller, eine vom zentralen Controlling, eine vom CFO-Büro. Alle drei wurden aus denselben Quelldaten erzeugt, kamen aber zu unterschiedlichen Ergebnissen, weil Umlageschlüssel und Periodenabgrenzungen verschieden interpretiert wurden. Die Lösung war nicht technisch, sondern organisatorisch: Ein namentlicher Report-Owner wurde bestimmt. Die Anzahl der „dringenden Sonderauswertungen“ halbierte sich innerhalb eines Quartals — weil plötzlich ein Ansprechpartner existierte, der Nein sagen durfte.
- Kritische Reports identifizieren
In vielen Unternehmen erzeugen wenige Reports den größten Nutzen — oder verursachen den größten manuellen Aufwand. Controller sollten fragen: Welche Reports werden tatsächlich für Entscheidungen genutzt? Wo entsteht monatlich manueller Excel-Aufwand? Hier lohnt sich Automatisierung zuerst.
Aus der Praxis: In einem Chemieunternehmen mit Produktionsstandorten in vier Ländern existierten nach dem ERP-Go-Live offiziell 140 aktive Berichte. Eine strukturierte Analyse ergab: Nur 14 davon wurden tatsächlich für Führungsentscheidungen genutzt. Ein Automatisierungsprogramm, das sich ausschließlich auf diese 14 Entscheidungsberichte konzentrierte, sparte nach sechs Monaten 55 Stunden manuellen Controlling-Aufwand pro Monat. Die restlichen 126 Berichte wurden stillgelegt — ohne nennenswerte Beschwerden.
- Excel-Nutzung sichtbar machen
Excel ist oft unsichtbarer Bestandteil offizieller Reportingprozesse. Controller können Transparenz schaffen: Wo werden Daten regelmäßig exportiert? Wo entstehen lokale Zusatzrechnungen? Welche Reports existieren nur außerhalb des Systems?
Aus der Praxis: Das Controlling-Team eines Handelsunternehmens führte eine einfache Übung durch: Jedes Teammitglied dokumentierte zwei Wochen lang, welche Excel-Dateien täglich geöffnet wurden und welche manuellen Berechnungen vorgenommen wurden. Das Ergebnis: Mehr als 65 Prozent der operativen Controlling-Arbeit fand außerhalb der offiziellen Systeme statt. Erst diese Transparenz erzeugte den Handlungsdruck, den keine Strategiepräsentation zuvor erreicht hatte.
Praxistipp: Eine einfache Tabelle mit den Spalten „Dateiname“, „Zweck“, „Häufigkeit“, „Wer nutzt das Ergebnis“ genügt als Ausgangspunkt.
- Versionierung und Historisierung einfordern
Viele manuelle Lösungen entstehen, weil historische Vergleichswerte fehlen. Welche Forecast-Version war gültig? Wie sah die Planung im letzten Quartal aus? Ohne Versionierung wird Excel zur Zeitmaschine des Controllings.
Aus der Praxis: In einem Maschinenbauunternehmen gab es nach dem Go-Live keine systemische Forecast-Versionierung. Als der Vorstand im Oktober fragte, warum die Jahresprognose im Vergleich zum April um 8 Mio. EUR gesunken war, konnte niemand antworten. Die Versionen existierten nur in den E-Mail-Postfächern der beteiligten Controller.
Controller sollten Versionierungsanforderungen konkret formulieren: „Wir benötigen den Forecast-Stand vom letzten Arbeitstag eines jeden Monats, abrufbar für die zurückliegenden 24 Monate, je Kostenstelle und Kostenart, mit Kommentierung der wesentlichen Annahmen.“ Diese Präzision macht die Anforderung umsetzbar — und den Business-Nutzen sichtbar genug, um in der Projektpriorisierung zu bestehen.
- Reporting-Backlog priorisieren
Viele Reporting-Teams arbeiten implizit mit einem wachsenden Backlog aus Änderungsanforderungen — ohne dass dieser sichtbar ist. Ein einfaches Kanban-Board mit den Kategorien „eingereicht“, „in Analyse“, „in Entwicklung“ und „live“ schafft Transparenz und reduziert Erwartungskonflikte zwischen Fachbereich und IT.
Aus der Praxis: In einem Logistikunternehmen stapelten sich nach dem ERP-Go-Live 47 offene Reporting-Anforderungen — keine davon priorisiert. Nach Einführung eines Backlogs mit viertejährlicher Priorisierungsrunde sank die Umsetzungszeit für neue Reports von 14 auf 6 Wochen.
Für CFOs und Finance-Leiter bedeutet das: Reporting ist kein operatives Nebenprodukt der IT, sondern Teil der Steuerungsarchitektur. Wer diese Ebene nicht aktiv gestaltet, überlässt sie dem Zufall — oder Excel.
Fazit: Reporting ist ein Steuerungsprodukt
Reporting-Anpassungen dauern nicht wegen mangelnder Technologie. Sie dauern, weil Reporting im Unternehmen oft nicht als strategisches Steuerungsinstrument organisiert ist. Solange Reporting nur als Nebenprodukt von IT-Projekten betrachtet wird, entstehen weiterhin manuelle Nebenwelten.
Reporting ist kein IT-Thema. Es ist das Fundament, auf dem jede datengetriebene Entscheidung steht — oder eben nicht steht.
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