Künstliche Intelligenz wird ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) in der Wohnungswirtschaft grundlegend verändern – darin sind sich die Anbieter einig. Doch wie schnell schreitet dieser Wandel voran, und werden KI-Agenten bald autonom Entscheidungen treffen?
Fragt man führende Entwickler von wohnungswirtschaftlicher Software nach der Bedeutung von KI für ihr Geschäftsfeld, so bekommt man ganz ähnlich klingende Antworten. "KI ist im ERP-Umfeld ein Gamechanger“, sagt Björn Jüngerkes, CEO der Dr. Klein Wowi Digital AG. Denselben Begriff verwendet Harry Thomsen, CEO der Aareon Group, wenn er festhält: "KI ist ein echter Gamechanger – sie hilft der Immobilienbranche, ihre zentralen Herausforderungen zu meistern und ihre Chancen zu nutzen.“ Und auch Dr. Christian Westphal, CEO der Crem Solutions GmbH & Co. KG, erklärt: "Wir sehen großes Potenzial in KI-Technologien.“
Sind sich die Akteure also einig? Nein, das ist nicht der Fall. Vielmehr gibt es in zwei Punkten sehr unterschiedliche Auffassungen: zum einen bei der Frage, wie sich das Verhältnis von KI-Assistenzsystemen zu klassischen ERP-Systemen verhält, und zum anderen bei der Frage, wie schnell sich solche KI-Lösungen durchsetzen werden und welche Bedeutung dabei dem Menschen noch zukommen wi...
-
Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
1841
-
Aufwertung der Baualtersklasse: Reicht's für die Mieterhöhung?
152
-
Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
97
-
Mitarbeiterwohnungen: Standortvorteil und Steuerersparnis
52
-
Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
42
-
Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen
35
-
Zweckentfremdung: Neues Gesetz in Schleswig-Holstein
33
-
Wie Wohnungsunternehmen bilanzieren müssen
31
-
Mieter insolvent – Was bleibt dem Vermieter?
28
-
Glasfaserausbau in Mehrfamilienhäusern
27
-
Deutscher Bauherrenpreis 2026: die Nominierten
29.04.2026
-
Transformation – Thema der Real Estate Arena 2026
29.04.2026
-
Digitalpioniere: Bewerbungsfrist verlängert bis 10. Mai
28.04.2026
-
Excel-frei als Challenge
24.04.2026
-
Praxis schlägt Hype: Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft
20.04.2026
-
Steine und Beine
17.04.2026
-
Stimmung in der Wohnungswirtschaft trübt sich ein
16.04.2026
-
"Mit klaren Regeln wird KI in Deutschland eine Erfolgsgeschichte"
09.04.2026
-
Kopf und Zahl
08.04.2026
-
Digitale Tools für das Grünflächenmanagement
08.04.2026