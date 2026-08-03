L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Das IT-Ökosystem ist größer als ERP

Was braucht es denn wirklich, um das eigene IT-Ökosystem zukunftsfest zu machen? Dieser Frage gehen L'Immo-Host Iris Jachertz und ihr Gesprächspartner Daniel Bruder von der Deloitte Consulting GmbH nach. 
Iris Jachertz
Iris Jachertz
Chefredakteurin "DW Die Wohnungswirtschaft"
Header Daniel Bruder, Deloitte Consulting GmbH
Bild: Haufe Online Redaktion Heute im L'Immo-Podcast: Daniel Bruder, Senior Manager Infrastructure & Real Estate bei der Deloitte Consulting GmbH

Weg von ERP und hin zu einem modularen Kernsystem: Wie würde so eine Vision denn tatsächlich im Wohnungsunternehmen aussehen?

Dem L'Immo-Podcast liegt eine Studie von Deloitte zugrunde, beauftragt unter anderem vom GdW und neunzehn Wohnungsunternehmen. Kann es eine All-in-one-IT-Lösung geben beziehungsweise ist diese sinnvoll? Und was sagen überhaupt die ERP-Anbieter dazu? 

Fakt ist: Das IT-Ökosystem ist vielschichtiger, vernetzter und strategisch bedeutsamer, als viele bisher gedacht haben. Es geht im Gespräch aber nicht ausschließlich um Technologie, sondern auch um Strategie und Mut das braucht es eben auch, um Wohnungsunternehmen zukunftsfest zu machen.

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Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , ERP-Software , Wohnungswirtschaft
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