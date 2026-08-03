Das IT-Ökosystem ist größer als ERP
Weg von ERP und hin zu einem modularen Kernsystem: Wie würde so eine Vision denn tatsächlich im Wohnungsunternehmen aussehen?
Dem L'Immo-Podcast liegt eine Studie von Deloitte zugrunde, beauftragt unter anderem vom GdW und neunzehn Wohnungsunternehmen. Kann es eine All-in-one-IT-Lösung geben beziehungsweise ist diese sinnvoll? Und was sagen überhaupt die ERP-Anbieter dazu?
Fakt ist: Das IT-Ökosystem ist vielschichtiger, vernetzter und strategisch bedeutsamer, als viele bisher gedacht haben. Es geht im Gespräch aber nicht ausschließlich um Technologie, sondern auch um Strategie und Mut – das braucht es eben auch, um Wohnungsunternehmen zukunftsfest zu machen.
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