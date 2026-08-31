Klimaschutz vs. Kaltmiete: Wer zahlt die Wärmewende?
Dr. Susanne Schmitt, Direktorin des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen (vdw), spricht heute mit L'Immo-Host Iris Jachertz über die drängenden Herausforderungen der Wohnungswirtschaft. Die Kürzungen der BEG-Förderung gefährden die energetische Sanierung im Bestand. Der vdw fordert außerdem einen Stopp der geplanten Bundesbaugesellschaft.
Mit dem "Niedersächsischen Weg" und dem "Bremer Weg" entstehen pragmatische Lösungen für bezahlbaren Neubau. Serielle Sanierung und der CO2-Praxispfad bieten Chancen, die aber noch lange nicht ausgeschöpft sind. Doch es gibt auch Leuchttürme: Trotz schwieriger Rahmenbedingungen gelingen den vdw-Mitgliedsunternehmen immer wieder beeindruckende, teils auch skalierbare Projekte. Zudem engagiert sich der Verband gesellschaftlich – etwa mit der Kampagne "Kein Raum für häusliche Gewalt".
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