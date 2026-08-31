L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Klimaschutz vs. Kaltmiete: Wer zahlt die Wärmewende?

BEG-Kürzungen, Neubaukrise, CO2-Pfad: vdw-Direktorin Dr. Susanne Schmitt erklärt im L'Immo-Podcast, warum serielle Sanierung und regionale Wege die Wohnungswirtschaft retten könnten – und warum eine Bundesbaugesellschaft das Gegenteil bewirkt.
Iris Jachertz
Iris Jachertz
Chefredakteurin "DW Die Wohnungswirtschaft"
Header Dr. Susanne Schmitt, vdw Niedersachsen Bremen
Bild: Haufe Online Redaktion Heute im L'Immo-Podcast: Dr. Susanne Schmitt, Verbandsdirektorin des vdw Niedersachsen Bremen

Dr. Susanne Schmitt, Direktorin des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen (vdw), spricht heute mit L'Immo-Host Iris Jachertz über die drängenden Herausforderungen der Wohnungswirtschaft. Die Kürzungen der BEG-Förderung gefährden die energetische Sanierung im Bestand. Der vdw fordert außerdem einen Stopp der geplanten Bundesbaugesellschaft.

Mit dem "Niedersächsischen Weg" und dem "Bremer Weg" entstehen pragmatische Lösungen für bezahlbaren Neubau. Serielle Sanierung und der CO2-Praxispfad bieten Chancen, die aber noch lange nicht ausgeschöpft sind. Doch es gibt auch Leuchttürme: Trotz schwieriger Rahmenbedingungen gelingen den vdw-Mitgliedsunternehmen immer wieder beeindruckende, teils auch skalierbare Projekte. Zudem engagiert sich der Verband gesellschaftlich – etwa mit der Kampagne "Kein Raum für häusliche Gewalt".

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Onlineseiten, im Newsletter und in den Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns gleich auf:

Haufe

Spotify

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee

Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , Wohnungswirtschaft , Klimaschutz , Sanierung
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Wohnungswirtschaft
Haufe Shop: Nachhaltiges Bauen und Sanieren mit Holz
Nachhaltiges Bauen und Sanieren mit Holz

Holz ist der Baustoff der Zukunft im Wohnungsbau und für den Klimaschutz. Er ist CO2-neutral, nachwachsend, energieeffizient und trägt zur Wohngesundheit bei. Dieses Buch zeigt, wie Immobilieneigentümer:innen am besten vorgehen können, wenn sie mit Holz bauen bzw. sanieren möchten.

Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem WohnungsWirtschaft Newsletter - kostenlos und unverbindlich