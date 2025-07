Künstliche Intelligenz (KI) in der Wohnungswirtschaft – bedeutet das grenzenlose Möglichkeiten mit Daten? Man könne sich überhaupt nicht vorstellen, was schon in fünf Jahren möglich sein wird, meint Dr. Sami Charaf Eddine, Geschäftsführer der Claimflow Technology GmbH, im L'Immo-Podcast.