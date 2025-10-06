L'Immo-Podcast Aareon: Expedition ins KI-Reich

Wie Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt auf ein neues Level hebt. Ein L'Immo-Podcast mit Handlungsempfehlungen von zwei Aareon-Experten, die sich auskennen im Spannungsfeld von steigenden Kosten, Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.

In der professionellen Wohnungswirtschaft und in der gewerblichen Immobilienwirtschaft führt kein Weg mehr an Künstlicher Intelligenz vorbei. Doch wie relevant ist die KI für den nachhaltigen Geschäftserfolg in diesen Branchen? Und wo entsteht ein konkreter Mehrwert durch neue Technologien?

Mit Oliver Luttmann, Geschäftsführer der Aareon Deutschland GmbH, und Martin Habib, Director Development Housing DACH bei Aareon, geben gleich zwei Experten des Unternehmens dazu Auskunft. Wir hören in dieser L’Immo-Folge aktuelle Handlungsempfehlungen und von bereits funktionierender Prozessautomatisierung.

Denn industriespezifische KI generiert, versteht und entscheidet – wo man sie lässt – bereits heute. Wenn es um Kosten, Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz geht, spielen der digitale Transformationsprozess und die Nutzung Künstlicher Intelligenz für die Branche eine entscheidende Rolle. Und Aareon ist ein Unternehmen, das die Digitalisierung in der Branche seit seinen Anfängen in den 1950-iger Jahren vorantreibt.

