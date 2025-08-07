Wie sich Finanzprozesse erfolgreich harmonisieren und zukunftssicher gestalten lassen, präsentierte Arthur Harder, Group Controlling der Miele & Cie. KG, mit dem Projekt „ONE Miele Finance“ – mit spannenden Learnings, strategischen Ansätzen und einem Blick auf den bevorstehenden Go Live.

Ziel der One Miele Finance Reise

Miele, ein Familienunternehmen mit über 125 Jahren Tradition, steht vor der Herausforderung, eine konsistente, stabile und nachhaltige Finanzberichterstattung für eine effektive Unternehmenssteuerung zu etablieren. Ziel des Projekts ist es, eine integrierte Systemlandschaft, eine harmonisierte Datenbasis sowie abgestimmte Prozessflüsse zu schaffen, um künftig eine ganzheitliche Finanzberichterstattung zu ermöglichen.

Im Zuge dessen entwickeln sich die etablierten Funktionsbereiche zu einer virtuellen „One Finance Organization“, die sich auszeichnet durch

gemeinsame Prinzipien,

standardisierte Prozesse und Schnittstellen,

einheitliche Richtlinien sowie

umfassende Dokumentationen.

Dies fördert die Effizienz und Zusammenarbeit zwischen Accounting, Controlling sowie den Steuer- und Nachhaltigkeitsabteilungen.

Ansatz für ein integriertes Performance Management

Das Projekt „ONE Miele Finance“ verfolgt nicht nur das Ziel einer integrierten Konsolidierung und Berichterstattung, sondern strebt einen ganzheitlichen Harmonisierungsansatz im gesamten Unternehmen an. Zukünftige Finanzberichte beinhalten eine

einheitliche Gewinn- und Verlustrechnung (ONE P&L),

Bilanz (ONE BS) und

Kapitalflussrechnung (ONE CF).

Auch Planung und Forecasting sollen zukünftig diesem einheitlichen Ansatz folgen.

Eine erweiterte monatliche Berichterstattung erfüllt neue Steuerungsanforderungen, während die Konsolidierung sowohl für gesetzliche als auch für Managementzwecke integriert erfolgt.

Miele wies vor dem Projektstart eine heterogene Systemlandschaft auf. Diese Vielfalt erschwerte den Konsolidierungsprozess und erhöhte die Komplexität der Zusammenarbeit zwischen dem Rechnungswesen und Controlling.

Bild: Arthur Harder/Miele Vor der Integration von Accounting und Controlling

Bild: Arthur Harder, Miele ... und nach der Integration von Accounting und Controlling

Einheitliches Datenmodell

Das „ONE Miele Finance“ - Projekt beabsichtigt, diese Herausforderungen durch einen integrierten Ansatz zu bewältigen. Ein zentraler Baustein ist die Einführung eines einheitlichen Datenmodells mit einer hohen Datenqualität. Ein einheitliches Datenmodell und eine einheitliche Datenarchitektur ermöglichen nicht nur eine vereinheitlichte Datenbasis, sondern auch bedarfsorientiertes Reporting, das sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Daten umfasst.

Die zukünftige Finanz-IT-Landschaft umfasst Systeme wie

SAP S/4,

Tagetik für Konsolidierung, ESG-Berichterstattung und BEPS Pillar II sowie

SAP SAC für Planung und Reporting.

Die Systeme werden mit eigens konstruierten Schnittstellen miteinander verbunden, um einen integrierten und effizienten Datenfluss sicherzustellen.

Schrittweise Implementierung der neuen IT-Landschaft

Die Implementierung der neuen IT-Landschaft erfolgt schrittweise mit einem phasierten Go-Live im Jahr 2025. Ein agiler Implementierungsansatz und ein klar definierter Fahrplan sorgen dafür, dass die verschiedenen Phasen des Projekts erfolgreich umgesetzt werden. Das Projekt ist dazu in mehrere Projektstreams unterteilt (Steering Model, ERP Enablement, Consolidation, Reporting, ESG, BEPS), in denen die jeweiligen Themen erarbeitet werden.

Um das Projektziel dabei zu realisieren, finden regelmäßige, streamübergreifende Integrationsmeetings statt, um die entwickelten Konzepte jeweils aufeinander abzustimmen. So wird ein einheitliches Datenmodell, klar definierte Prozesse, Systemrollen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisation sichergestellt. Der bevorstehende Go Live steht vor allem unter dem Zeichen der gemeinsamen Zusammenarbeit von Accounting und Controlling zur Sicherstellung einer sauberen Datenmeldung und Verarbeitung.

Welche Verbesserungen bereits erreicht wurden

Im Verlauf des Projekts konnten bereits zahlreiche substanzielle Verbesserungen erzielt werden, die einen nachhaltigen Einfluss auf die zukünftige Finanzberichterstattung und Unternehmenssteuerung haben. Ein technischer Meilenstein war die erfolgreiche Etablierung und erste Erprobung von Schnittstellen zwischen den bestehenden ERP-Systemen und SAP S/4HANA als zentrale Anlaufstelle zur Datenmodellharmonisierung. Trotz teils erheblicher Unterschiede in den technischen Voraussetzungen und Datenstrukturen der Ursprungssysteme konnte ein einheitliches, zukunftsfähiges Datenmodell aufgebaut werden.

Ein weiterer wesentlicher Fortschritt war das Aufräumen zahlreicher Altlasten in den bestehenden Datenbeständen im Rahmen der Migration des Konsolidierungssystems. Dieser Prozess förderte nicht nur die technische Datenqualität, sondern legte auch tiefergehende Erkenntnisse über die strukturellen Anforderungen an saubere, konsistente und auswertbare Daten offen. Die Bedeutung hoher Datenqualität ist heute in der Organisation breit verankert und wird zunehmend als Erfolgsfaktor für das Projekt verstanden.

Darüber hinaus hat das Projekt maßgeblich zu einem verbesserten Verständnis für finanzrelevante Prozesse über Abteilungsgrenzen hinweg beigetragen. Die intensive Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams, insbesondere zwischen Accounting und Controlling, hat zu einer deutlichen Annäherung der relevanten Bereiche geführt. Gemeinsame Prinzipien und ein einheitliches Zielbild sorgen für eine abgestimmte Steuerung und mehr Transparenz. Die Organisation selbst zeigt eine hohe Lernbereitschaft und Anpassungsfähigkeit. Immer mehr Teams erkennen die Anforderungen, die im Zielbild von ONE Miele Finance künftig an sie herangetragen werden, und integrieren neue Denk- und Arbeitsweisen bereits heute in ihren Alltag.

Lessons Learned

Eine klare Definition von Verantwortlichkeiten und Rollen sowie eine effektive Kommunikation sind entscheidend für den Projekterfolg.

sowie eine sind entscheidend für den Projekterfolg. Weiterhin sollte der Aufwand für die Implementierung neuer Systeme nicht unterschätzt werden, da dieser oft mit erheblichen zeitlichen und finanziellen Ressourcen verbunden ist und eine sorgfältige Planung erfordert.

für die Implementierung neuer Systeme werden, da dieser oft mit erheblichen zeitlichen und finanziellen Ressourcen verbunden ist und eine sorgfältige Planung erfordert. Zusätzlich ist die Integration eines einheitlichen Datenmodells essenziell, um redundante Prozessschritte zu eliminieren und konsistente Finanzdaten zu gewährleisten.

essenziell, um redundante Prozessschritte zu eliminieren und konsistente Finanzdaten zu gewährleisten. Das Projekt impliziert weitreichende Veränderungen in der gesamten – weltweit aufgestellte – Organisation. Deutlich wurde hier, wie wichtig sorgfältiges Change-Management im Rahmen des Projektes ist.

im Rahmen des Projektes ist. Zu betonen ist auch die Bedeutung der frühzeitigen Einbeziehung der Stakeholder und Mitarbeiter in das Projekt. Durch ihre Einbindung von Beginn an wurde sichergestellt, dass ihre Perspektiven und Erfahrungen während der Projektentwicklung berücksichtigt werden. Dies steigerte nicht nur die Akzeptanz, sondern ermöglichte auch, dass Anwendungswissen und Erfahrungen unmittelbar in das Projekt einfließen.

Fazit und Ausblick

Mit „ONE Miele Finance“ ist Miele auf dem besten Weg, seine Finanzprozesse zu transformieren. Die Integration von Controlling und Accounting, die Nutzung moderner Technologien und ein klarer Implementierungsplan sind die Schlüssel zu mehr Effizienz und Transparenz in der Finanzberichterstattung.

Der nächste Schritt ist nun die Durchführung weiterer umfassender Schulungen für Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass alle Nutzer die neuen Prozesse und Systeme vollständig verstehen und diese effektiv und effizient anwenden können.