Trends und Herausforderungen in der Konzernberichterstattung

Integration von Accounting und Controlling

Die Konsolidierung von Accounting und Controlling Daten im Konzern bleibt ein aufwändiger, aber notwendiger Prozess, um alle Berichtsanforderungen zu erfüllen. 36 % der Teilnehmer (59 % im Vorjahr) geben an, dass bisher keine oder nur eine geringe Integration erreicht wurde (vgl. Abbildung oben). Erfahrungsgemäß geht mit steigenden Berichtsanforderungen und integrierten Steuerungsansätzen ein deutlich höherer Abstimmungsaufwand einher, sodass hier noch von verborgenen Optimierungspotenzialen ausgegangen werden kann.

Dieses Jahr haben wir unsere Teilnehmer hierzu eine ergänzende Frage gestellt. Wir wollten erfahren, wie es um die Integration der Konsolidierungseinheiten und die Vollständigkeit der Datenmeldung gestellt ist. Auch hier gibt nur ein geringer Teil (5 %) an, dass die Datenmeldungen keine manuellen Eingriffe benötigen, um eine vollständige Datenmeldung einzureichen.

Bild: Horváth

Durch eine weitere Integration in die Vorsysteme lassen sich hier häufig manuelle Eingriffe reduzieren. Gerade wenn sie sich in oder vor einem ERP-Programm befinden, lohnt es sich die Konsolidierungsanforderungen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt aufzunehmen und zu berücksichtigen.

Intercompany Abstimmung und Qualität

Der Mehrjahresvergleich zeigt, dass Konzerne in den letzten Jahren möglicherweise auf die Effizienz der IC-Abstimmung ein größeres Augenmerk gelegt haben. 65 % geben an, dass sie ihre Ergebnisse als "Sehr hoch" und "Hoch" einschätzen. Das könnte auf eine neue technologische Entwicklung und deren konsequente Anwendung schließen lassen. Die IC-Abstimmung bietet einen der größten Hebel zur Effizienzsteigerung des Konzernabschlussprozesses.

Allerdings geben auch mehr als ein Drittel an, dass die Ergebnis-Qualität "Eher schlecht" (26 %) oder "Schlecht" (9 %) ist. Verbesserungen können, neben den oben erwähnten technischen Möglichkeiten, insbesondere durch prozessuale Prozessanpassungen erzielt werden. Hierbei wird die IC-Abstimmung zu einer kontinuierlichen Aktivität im Rahmen der lokalen Buchhaltung und macht die IC-Abstimmung zu einem "non-event" im Konzernabschlussprozess.

Bild: Horváth

Weitere Herausforderungen

Gefragt nach den größten zukünftigen Herausforderungen für das Group Accounting spiegeln die sich oben abzeichnenden Potenziale wider.

Am häufigsten genannt wurde die weitere Harmonisierung von Daten, Strukturen und Systemen sowie die Prozessautomatisierung. Das Ergebnis belegt den Trend, dass Konsolidierungsmodelle zum einen so aufgebaut sein müssen, um die aktuellen Berichtsanforderungen effizient zu erfüllen aber auch gleichzeitig so flexibel sein, um zukünftige neue Anforderungen ebenfalls erfüllen zu können.

Der Wunsch nach mehr Prozessautomatisierung zeigt auf, dass die Prozesseffizienz und -dauer im Abschlussprozess mehr und mehr im Fokus stehen. Dies kann durchaus auch auf den dritten Punkt "Genügend Mitarbeiter mit relevantem Skill-Set" in Verbindung gesetzt werden. Fachkräfte sind rar und umständliche, langwierige Abläufe lassen sich hiermit nicht übereinbringen.

Bild: Horváth