Wohnungsunternehmen werden Software-Entwickler
Es ist für Wohnungsunternehmen wichtiger denn je, sich mit IT-Know-how auseinanderzusetzen. Was wird sich in der Branche in den nächsten Jahren verändern? Was kann Künstliche Intelligenz? Und was nicht? Ein neue Folge L'Immo-Podcast gibt Aufschluss.
Zu Gast bei Dirk Labusch sind Prof. Dr. Heiko Gsell, Forscher an der EBZ Business School, und Arne Rajchowski, Leiter DigiWoh beim GdW: Die beiden haben zum Thema "Droht eine Spaltung der Wohnungswirtschaft in innovative und weniger innovative Unternehmen?" ein Buch geschrieben. Den Link dazu gibt es in den Shownotes.
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Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
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Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
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Zweckentfremdungsverbot: Was in den Bundesländern gilt
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Mitarbeiterwohnungen: Standortvorteil und Steuerersparnis
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REA 2026: Die Immobilienbranche trifft sich in Hannover
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Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
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Glasfaserausbau: TKG-Novelle nach Kabinettsbeschluss
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DSGVO-Bußgeld gegen Deutsche Wohnen: neues Urteil
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Wie Wohnungsunternehmen bilanzieren müssen
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05.06.2026
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