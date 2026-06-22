L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Wohnungsunternehmen werden Software-Entwickler

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Dirk Labusch
Dirk Labusch
Chefredakteur Fachmagazin "Immobilienwirtschaft"
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Bild: Haufe Online Redaktion Prof. Dr. Heiko Gsell (EBZ) und Arne Rajchowski (Leiter DigiWoh beim GdW) zu Gast im L'immo-Podcast

Es ist eine große Revolution, dass der Wohnungswirtschaft inzwischen Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, selbst KI-Tools zu entwickeln. Prof. Dr. Heiko Gsell, EBZ, und Arne Rajchowski, Leiter DigiWoh beim GdW, sprechen im L‘Immo-Podcast über innovative und weniger innovative Unternehmen.

Es ist für Wohnungsunternehmen wichtiger denn je, sich mit IT-Know-how auseinanderzusetzen. Was wird sich in der Branche in den nächsten Jahren verändern? Was kann Künstliche Intelligenz? Und was nicht? Ein neue Folge L'Immo-Podcast gibt Aufschluss.

Zu Gast bei Dirk Labusch sind Prof. Dr. Heiko Gsell, Forscher an der EBZ Business School, und Arne Rajchowski, Leiter DigiWoh beim GdW: Die beiden haben zum Thema "Droht eine Spaltung der Wohnungswirtschaft in innovative und weniger innovative Unternehmen?" ein Buch geschrieben. Den Link dazu gibt es in den Shownotes.

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Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , Wohnungsunternehmen , Immobilien-Software , ERP-Software
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