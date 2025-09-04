Die Einführung der E-Rechnung zum 1.1.2025 sollte Unternehmen zu mehr Digitalisierung und Effizienz leiten. Doch erste Praxiserfahrungen zeigen: Es gibt noch Herausforderungen und Hindernisse, die das volle Potenzial der E-Rechnung bremsen. Ein Zwischenfazit.
Ein großer Anteil der Unternehmen ist mittlerweile technisch in der Lage, elektronische Rechnungen zu empfangen. Dabei kommen unterschiedliche technische Lösungen zum Einsatz: Die meisten Unternehmen setzen auf zentrale E-Mail-Adressen oder ins ERP-System integrierte Lösungen. Andere wiederum nutzen spezialisierte Online-Tools oder externe Dienstleister, was in der Praxis jedoch oft zu erhöhten Kosten und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen kann. Insbesondere kleinere Unternehmen tun sich häufig schwer, geeignete Lösungen zu finden, und befinden sich zum Teil noch in der Phase der Evaluierung und Vorbereitung.
Technische Schwierigkeiten treten insbesondere bei der Implementierung und Nutzung verschiedener elektronischer Rechnungsformate wie ZUGFeRD oder XRechnung auf. Diese Formate sind speziell für eine automatisierte, strukturierte und maschinell lesbare Verarbeitung entwickelt worden, stellen Unternehmen aber häufig vor Herausforderungen, wenn es an einer zweckmäßigen Integration ...
-
Aufwertung der Baualtersklasse: Reicht's für die Mieterhöhung?
231
-
Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
202
-
Verschärfte Regeln für Energieausweise treten in Kraft
139
-
Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
1361
-
Ladeinfrastruktur: Neuer Leitfaden für Eigentümer und Verwalter
117
-
Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
99
-
Zweckentfremdung: Neues Gesetz in Schleswig-Holstein
84
-
Mieter insolvent – Was bleibt dem Vermieter?
77
-
Mitarbeiterwohnungen: Steuervorteile und Förderung
51
-
Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen
48
-
Debatte um Glasfaserausbau-Pflicht in Mehrfamilienhäusern
03.09.2025
-
Soziale Wohnungsunternehmen leben den Bauturbo schon
03.09.2025
-
BÖCKER-Wohnimmobilien: immowelt nimmt meine Bedürfnisse ernst
02.09.2025
-
Energiekosten im Griff: Strategien für clevere Hausverwalter
01.09.2025
-
Kommunale Wärmeplanung nicht ohne Quartierslösung
28.08.2025
-
Von der Kreidezeit ins 21. Jahrhundert
27.08.2025
-
Blei im Trinkwasser: Regeln, Pflichten und Urteile
21.08.2025
-
Auf dem Pfad der Erleuchtung
21.08.2025
-
Das IT-Ökosysten ist größer als ERP
19.08.2025
-
Smarte Sensoren für ein sichereres Zuhause
18.08.2025