IT-Strategie und ERP: Was Wohnungsunternehmen brauchen

Wohnungsunternehmen setzen noch stark aufs ERP-System – ein modernes IT-Ökosystem kann aber viel mehr. Selbst entwickeln oder auf alte Lösungen setzen? Drei Fragen an Prof. Dr.-Ing. Heiko Gsell von der EBZ Business School.

Ein modernes IT-Ökosystem von Unternehmen ist mehr als nur ERP-Lösung. Wissen die Wohnungsunternehmen das?

Prof. Dr. Heiko Gsell: Noch haben Wohnungsunternehmen ihr ERP-System als zentrales System im Fokus. Daneben nutzen sie die üblichen Werkzeuge wie Offices oder andere Dokumentenmanagementsysteme. Ein Stück weit bewegen sie sich über ihr ERP-System hinaus, aber leider noch eingeschränkt. (...) Wichtig ist, für die Zukunft eher datengetrieben zu arbeiten. Vielleicht ein Kernsystem, das die gesamten Prozesse steuert, die Daten zusammenführt und unterschiedliche Systeme miteinander vernetzt. Die Prozesse müssen im Mittelpunkt stehen.

IT-Ökosysteme bieten Lösungen für viele Probleme

Überspitzt gesagt; Man sollte im ersten Schritt alles an bestehender IT über Bord werfen, um dann zu schauen, welche Probleme man hat und lösen muss und ob es sinnvoll ist, etwas Eigenes zu basteln oder passende Lösungen am Markt zu finden?

Ich würde das Basteln eines eigenen IT-Systems aber nicht unbedingt empfehlen, da meiner Erfahrung nach in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft die informationstechnische Kompetenz nicht so tiefgehend ist, wie sie in Fachunternehmen vorhanden sein könnte. Es gibt sicherlich viele Lösungen am Markt für diese Probleme. Ich würde empfehlen, den Markt zu analysieren und herauszufinden, was zum eigenen Problem passt, um dann die entsprechende Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Basteln halte ich gerade für mittelständisch strukturierte Unternehmen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft für nicht zielführend.

Grundvoraussetzung ist eine klare Digitalisierungsstrategie

Jedes Wohnungsunternehmen hat spezifische Probleme und eigene Anforderungen, die sich über die vergangenen Jahrzehnte herausgebildet haben. Wie kann ein Wohnungsunternehmen in diesem Prozess zurechtkommen?

Ds Unternehmen sollte zunächst für sich herausarbeiten, in welche Richtung es münden will. Es braucht ganz klar eine Digitalisierungsstrategie, die in die Unternehmensstrategie eingebettet ist und abbildet, was man erreichen will. Und auch das fehlt mitunter noch in vielen Unternehmen. Eine strategische Basis ist die Voraussetzung. Und dann sollten die Unternehmen entlang ihrer Prozesse und der Aufgaben sowie der Probleme, die sie haben, die Richtung einschlagen, die ihnen hilft, diese Probleme anzugehen und zu lösen.