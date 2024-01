Makler: IVD-Präsident Dirk Wohltorf im Interview

Bild: IVD Der Immobilienökonom Dirk Wohltorf ist seit Juni 2023 Präsident des IVD

Dirk Wohltorf, Präsident des Immobilienverbands Deutschland (IVD), hat einiges vor: Unter anderem will er den Maklerverband in der Spitze und Breite verjüngen und diverser aufstellen. Außerdem blickt er trotz Krise optimistisch in die Zukunft des Maklergewerbes. Warum, erklärt er im Interview.