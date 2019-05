Baden-Württemberg will das Bauen leichter machen: Bis 2025 steigt der Bedarf an neuen Wohnungen auf bis zu 485.000

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat sich auf eine Wohnraumoffensive geeinigt. Unter anderem wird ein Fonds aufgelegt, mit dem Kommunen beim Grundstückskauf und beim Wohnungsbau gefördert werden. Auch eine Reform der Landesbauordnung scheint beschlossene Sache.

Ein Kompetenzzentrum will die Kommunen zudem beraten und helfen, innovative Lösungen beim Bau von Wohnungen zu entwickeln. Das teilten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in Stuttgart mit. Die zentrale Steuerung obliege dem Wirtschaftsministerium.

Zunächst werden rund 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte. Das Geld sollte sollte im Jahr 2017 eigentlich in den sozialen Wohnungsbau fließen, wurde jedoch nicht abgerufen. Über die Verwendung von 100 Millionen Euro, die 2018 übrig geblieben sind, will die Regierung von Baden-Württemberg noch entscheiden.

"Bezahlbarer Wohnraum entwickelt sich zur wichtigsten sozialen Frage im Land. Immer mehr Menschen haben Mühe, eine passende Wohnung zu finden, die sie sich leisten können. Wir wollen, dass die Menschen auch an dem Ort leben können, an dem sie arbeiten." Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann (Grüne)

Landesbauordnung soll "schlanker" werden und E-Mobilität berücksichtigen

Außerdem gab die Landesregierung bekannt, dass die Regelungen für Neubauten entschlackt werden sollen. Details sollen nach Angaben eines Regierungssprechers bis zur Kabinettsbefassung am 21. Mai geklärt werden. Ende Juni sollen die Themen zur Beratung in den Landtag. Die CDU-Fraktion will noch erreichen, dass die Planung zur baulichen Entwicklung von Gemeinden (Bauleitplanung) nicht mehr Gegenstand von Bürgerentscheiden ist.

Unter anderem soll es im Zuge der Novellierung der Landesbauordnung (LBO) in neuen Wohngebäuden künftig sogenannte Leerrohre geben, um bei Bedarf schnell Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge nachrüsten zu können. Beim Bau von Garagen in Gebäuden, die nicht zum Wohnen genutzt werden, beispielsweise Firmengebäude, soll ein Anschluss pro zehn Stellplätze für eine Ladesäule installiert werden.

"Ich bin froh, dass endlich eine Lösung gefunden wurde, die einen Mindestrahmen für die Förderung nachhaltiger Mobilität darstellt." Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne)

Die FDP betrachtet die Einigung als "fadenscheinig", und die oppositionelle SPD hält die jetzt verkündigte Einigung beim Wohnungsbau für "Stückwerk". Bei Grün-Schwarz stünden weiterhin eher Machtspielchen als die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Vordergrund, sagte etwa SPD-Politiker Daniel Born.

Kretschmann will gezielt auch Wohnbaugenossenschaften unterstützen

Eine Studie des Prognos-Instituts im Auftrag des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums und der L-Bank kam im Jahr 2017 zu dem Schluss, dass in den Jahren 2011 bis 2015 eine Lücke von 88.000 Wohnungen entstanden ist. In den Jahren 2016 bis 2020 fehlen der Studie zufolge rund 300.000 Wohnungen, die neu gebaut oder erweitert werden müssten. Bis 2025 steige der Bedarf auf bis zu 485.000 neuen Wohnungen.

"Ich halte es für entscheidend, dass wir mit der Wohnraumoffensive gezielt gemeinwohlorientierte Akteure wie Kommunen und Wohnbaugenossenschaften stärken. Denn ihnen kommt eine zentrale Rolle zu, damit mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden." Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident von Baden-Württemberg

Dafür sollen der Grundstücksfonds, das proaktive Flächenscouting und die Förderung von Verfahren beitragen, bei denen die Vergabe von Flächen nicht nach Höchstpreis, sondern auf Basis des besten Konzepts erfolgt. Kretschmann hofft, damit zusätzliche Flächen "gerade auch fürs Bauen im unteren und mittleren Preissegment" zu aktivieren.





