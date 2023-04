Der ganzen Branche liegt besonders angesichts zunehmender ESG-Anforderungen das Thema Manage-to-green auf der Seele. Moderator Jörg Seifert fragt im L'Immo-Podcast Emanuel Heisenberg, den Founder und CEO von Ecoworks: "Serielle CO2-neutrale Gebäudesanierung – kann das funktionieren?"

Ecoworks hat sich auf die ökologische Sanierung des Immobilienbestands spezialisiert. Fast 80 Prozent der für eine Sanierung benötigten Bauteile lassen sich in der Fabrik vorfertigen – mit vielen integrierten smarten Bestandteilen. Das PropTech ist seit viereinhalb Jahren am Markt. Es hat 170 Mitarbeiter und erzielt aktuell einen Jahresumsatz von 8,2 Millionen Euro. Der soll noch in diesem Jahr signifikant auf 50 Millionen Euro ansteigen. Ecoworks galt bereits 2020 als eines der 50 wichtigsten CleanTechs weltweit. Denn nachhaltige Gebäude in klimaneutralen Städten sind ein wichtiges Zielbild.

Moderator Jörg Seifert spricht im neuen L'Immo-Podcast mit Emanuel Heisenberg, dem Founder und CEO von Ecoworks über serielle CO2-neutrale Gebäudesanierung.

