Heute zu Gast im L'Immo-Podcast: Benedict Heidbüchel, Head of Investor Relations & Asset Management, Semodu AG

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine Insolvenz aus dem Immobilienbereich gemeldet wird. Die Semodu AG generiert mit Konzepten für modulares Bauen Wachstum. Wie das geht, erklärt Investment- und Asset-Management-Chef Benedict Heidbüchel im neuen L'Immo-Podcast.

Trennt sich in der aktuellen Krisensituation die Spreu vom Weizen? Zur Klärung dieser Frage hat sich Moderator Jörg Seifert mit Benedict Heidbüchel, Head of Investor Relations & Asset Management der Semodu AG, verabredet. Das Unternehmen stellt sich den großen Herausforderungen und will mit sozialverträglicher Stadtentwicklung lebenswerte Städte schaffen.

Unter der Ägide Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Gesundheit treibt Semodu mit innovativen Methoden das modulare Bauen voran. Entwickelt werden nicht nur eigene Immobilienprojekte, es werden auch Developer in Deutschland und im Ausland beraten.

Selbstredend, dass die Semodu-Methoden auch die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei der Energieversorgung im Neubau und Bestand einbeziehen. Eine tragende Rolle spielt dabei der Geschäftsbereich "Digitale Transformation und künstliche Intelligenz".

