Eike Becker prangert im neuen L'immo-Podcast Missstände in der Branche an

Bild: YouTube Eike Becker prangert im neuen L'immo-Podcast Missstände in der Branche an

"Es ist höchste Zeit" heißt die Streitschrift, um die es im neuen L'Immo-Podcast geht. Doch ist es eine Streitschrift? – das, was der Architekt Eike Becker an der Branche anprangert, ist hinlänglich bekannt und wird seit Monaten laut diskutiert. Wer streitet eigentlich? Dirk Labusch fragt nach.

Nachhaltigkeit, Wohnungsmangel, Preise: Wenn die höchste Kategorie für Sozialwohnungen in den Niederlanden immer noch deutlich schlechter ist, als der Sozialwohnungsstandard in Deutschland, ist möglicherweise etwas falsch im System. Was Städte tun, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, ist völlig intransparent. In der Streitschrift "Es ist höchste Zeit" kritisiert Eike Becker diese und andere Missstände in der Immobilienbranche.

Deshalb: Ein Plädoyer für die Überprüfung von Standards in allen Bereichen. Und – überraschend für einen Architekten – für eine stärkere Rolle des modularen Bauens.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee