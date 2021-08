Urteil: Makler muss von riskantem Immobiliendeal abraten

Makelnder Verwalter – Neues Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten

Zusammenfassung Überblick Von erheblicher Bedeutung nicht nur für den klassischen Immobilienmakler, sondern insbesondere auch für Verwalter, die sich ab und an als sog. Gelegenheitsmakler betätigen, werden die am 23. Dezember 2020 in Kraft tretenden ...

mehr

30-Minuten testen