3 Fragen an Daniel Kress

Raus aus der Digitalfalle

Die Einführung neuer Software sorgt in Immobilienunternehmen oft für Frust – viele Probleme sind jedoch hausgemacht. Wie gelingt der Schritt zu zukunftsfähigen Lösungen und KI? 3 Fragen an Daniel Kress von der Metropol Immobiliengruppe.
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
zersprengter Spiegel vor Schrei
Bild: SolStock/GettyImages Zu oft endet Digitalisierung in Frust – weil Strategie, Change Management und Datenhoheit fehlen, bevor die erste Software angeschafft wird

Herr Kress, was sind die größten Fehler in der Immobilienbranche, die bei der Einführung neuer Software gemacht werden?

Daniel Kress: Oft wird der Fehler gemacht, dass eine Software angeschafft wird mit der Annahme, die eigenen Prozesse und Strukturen müssten darin abbildbar sein. Aber die Lösungen, die es am Markt gibt, bringen ja meist eigene Strukturen und Ansätze mit. 

Wenn man aus dem Gefühl heraus – "das haben wir immer so gemacht" – die eigenen Prozesse unbedingt durchboxen will, verpasst man schon die erste Gelegenheit, die eigene Arbeitsweise kritisch zu hinterfragen und effizienter zu werden. 

Die komplette L'Immo-Folge mit Daniel Kress

                                                                                                      

Es wird zu häufig eine Software ausgesucht, die scheinbar passt, dann versucht man, die eigenen Strukturen zu implementieren. Das funktioniert aber nicht auf Anhieb, also wird die Software angepasst. Dann wartet man, die Mitarbeitenden sind schon genervt, weil nichts richtig läuft. Ist das Problem behoben, kommen neue dazu, weil Schnittstellen nicht sauber arbeiten. Das zieht sich dann ewig hin, bis das System kaum noch funktioniert und die Belegschaft frustriert ist. 

Immobilienunternehmen: Tipps für die erfolgreiche IT-Transformation

Was raten Sie Immobilienunternehmen, die ihre IT-Landschaft modernisieren wollen?

Für mich ist der Weg das Ziel. Ich brauche eine klare Vision und muss wissen, was ich erreichen will. Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein – nur weil andere Tablets nutzen, muss ich das nicht auch tun, wenn der Nutzen fehlt. Zuerst sollte man das Zielbild definieren und dann die passende Lösung suchen. Dabei offen bleiben für andere Ansätze und nicht stur an alten Prozessen festhalten.

Wichtig ist auch das Change Management: Ohne ein gut aufgesetztes Projekt- und Change Management ist Erfolg schwer. Digitalisierung ist am Ende ein Menschenbusiness. Die Mitarbeitenden müssen befähigt und eingebunden werden. 

Das heißt: Echte Gespräche führen, Probleme gemeinsam analysieren und die Kolleginnen und Kollegen frühzeitig einbinden. Wer nur von oben herab entscheidet oder die Verantwortung nebenbei vergibt, verschenkt Potenzial und riskiert Widerstand. 

KI und ERP-Systeme: Die digitale Zukunft der Immobilienbranche

Wie verändert KI die Anforderungen an Immobilien-Software und die Zukunft von ERP-Systemen? 

Ich finde, eine API sollte mittlerweile Standard sein, weil wir wissen, wie wichtig Daten sind und dass die Daten für uns als Kunden frei verfügbar sein müssen. Für mich ist eine Lösung ausgeschlossen, die nur CSV-Uploads ermöglicht oder den Datenzugriff durch Abomodelle einschränkt.

Wir wissen nicht, was die beste Datenaufbereitung für KI ist, aber die klassische Tabellenform ist es vermutlich nicht. Viele wollen KI in bestehende Systeme einbauen, ohne wirklich zu überlegen, ob das sinnvoll ist. Man sollte Systeme wählen, die flexibel und offen für neue Technologien bleiben. 

Die Zukunft der ERP-Systeme ist offen: Sie könnten sich stark verändern oder sogar verschwinden. Deshalb ist es wichtig, sich nicht von einzelnen Anbietern abhängig zu machen, sondern auf Flexibilität und Datenhoheit zu achten, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Das ist ein redaktionell bearbeiteter Auszug aus dem L'Immo-Podcast mit Daniel Kress.

Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Software , Immobilien-Podcast , Digitalisierung , Digital Real Estate
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Immobilien
Die digitale Transformation erfolgreich gestalten: Künstliche Intelligenz in der Bau- und Immobilienwirtschaft
Künstliche Intelligenz in der Bau- und Immobilienwirtschaft

Das Buch führt in die Grundlagen und aktuellen Trends von KI ein und geht auf die speziellen Anforderungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft ein, wie z. B. die Effizienzsteigerung und Kostenreduktion, Qualitätsverbesserung und Prozessoptimierung.
Übersichtlich und vergleichbar.: Software-Anbieter aus dem Immobilien-Bereich.
Softwarevergleich HR

Sie wollen frischen Wind in Sachen Software-Anbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende Software-Anbieter vergleichen. Mit unserem Softwarevergleich-Newsletter erhalten Sie exklusive News direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de/newsletter
Immobilien mit Erfolg managen: Das große Verwalter-Handbuch
Das große Verwalter-Handbuch

Das Standardwerk für die Immobilienverwaltung - jetzt überarbeitet in der 10. Auflage! Es stellt den tatsächlichen Ablauf der Verwaltung im Alltag dar und beleuchtet auch die juristischen Aspekte der Verwaltung von Wohnungseigentum.
Haufe Shop: Künstliche Intelligenz in der Immobilienverwaltung
Künstliche Intelligenz in der Immobilienverwaltung

Uwe Effenberger bietet mit seinem Buch einen leicht verständlichen Einstieg in das Thema Künstliche Intelligenz und zeigt, wie Sie KI erfolgreich in Ihrer Immobilienverwaltung einsetzen können. Es erklärt die Grundlagen Künstlicher Intelligenz , erläutert die wichtigsten Fachbegriffe und zeigt, wie KI den Arbeitsalltag in der Verwaltung erleichtern kann. Mit zahlreichen Praxisbeispielen und Tools.