Sommer, Sonne, Hitze in der Wohnung: nicht immer Mietmangel

Wenn hohe Außentemperaturen die Wohnung aufheizen, kann das unter Umständen eine Mietminderung rechtfertigen Bild: Rike ⁄ pixelio

Die Sommerhitze kommt in den nächsten Tagen und mit ihr steigen die Temperaturen in vielen Wohnungen. Das ist aber grundsätzlich kein Mietmangel, auch nicht in Dachgeschosswohnungen. In welchen Einzelfällen die Miete gemindert werden darf, haben die Gerichte entschieden.