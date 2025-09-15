L'Immo-Podcast: Unternehmerrunde Frankfurt 2025

Frankfurt legt den Schalter um
Die neuen Förderrichtlinien der Stadt und des Landes Hessen werden positiv erwähnt, die Zusammenarbeit mit den Behörden klappt meistens gut. Aber Frankfurt hängt am Tropf der allgemeinen Wirtschaft. Große Investitionen in den Immobilienmarkt sind im Moment fast nicht zu sehen. Und ein Vorwurf steht im Raum: Die Stadt vergisst es, vor lauter Sorge um das Wohnen, neue Gewerbegebiete auszuweisen.
Die Teilnehmenden: Bernhard Grieb, Wirtschaftsförderung Frankfurt, Anja Peter, Helaba, Thorsten Pufe, ALDI SÜD Projektentwicklung, Reimund Kaleve und Alireza Afshar, Nassauische Heimstätte Wohnen, Fabian Klingler, abrdn Investment Deutschland.
-
