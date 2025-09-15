L'Immo-Podcast: Unternehmerrunde Frankfurt 2025

Zeil und Bahnhofsviertel – da tut sich etwas. Die Stadt kann den Büromarkt nicht attraktiver machen, aber sie fördert Sozial-, Azubi- und Studierendenwohnungen. Investoren freuen sich. Nur in punkto Selbstvermarktung muss Frankfurt besser werden – die große Frankfurter Unternehmerrunde im L'Immo-Podcast.

Die neuen Förderrichtlinien der Stadt und des Landes Hessen werden positiv erwähnt, die Zusammenarbeit mit den Behörden klappt meistens gut. Aber Frankfurt hängt am Tropf der allgemeinen Wirtschaft. Große Investitionen in den Immobilienmarkt sind im Moment fast nicht zu sehen. Und ein Vorwurf steht im Raum: Die Stadt vergisst es, vor lauter Sorge um das Wohnen, neue Gewerbegebiete auszuweisen.

Die Teilnehmenden: Bernhard Grieb, Wirtschaftsförderung Frankfurt, Anja Peter, Helaba, Thorsten Pufe, ALDI SÜD Projektentwicklung, Reimund Kaleve und Alireza Afshar, Nassauische Heimstätte Wohnen, Fabian Klingler, abrdn Investment Deutschland.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee