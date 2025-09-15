Dirk Labusch
Dirk Labusch
Chefredakteur Fachmagazin "Immobilienwirtschaft"
L'Immo-Podcast: Unternehmerrunde Frankfurt 2025
Bild: Haufe Online Redaktion Die Frankfurter Unternehmerrunde heute im L'Immo-Podcast

Zeil und Bahnhofsviertel – da tut sich etwas. Die Stadt kann den Büromarkt nicht attraktiver machen, aber sie fördert Sozial-, Azubi- und Studierendenwohnungen. Investoren freuen sich. Nur in punkto Selbstvermarktung muss Frankfurt besser werden – die große Frankfurter Unternehmerrunde im L'Immo-Podcast.

Die neuen Förderrichtlinien der Stadt und des Landes Hessen werden positiv erwähnt, die Zusammenarbeit mit den Behörden klappt meistens gut. Aber Frankfurt hängt am Tropf der allgemeinen Wirtschaft. Große Investitionen in den Immobilienmarkt sind im Moment fast nicht zu sehen. Und ein Vorwurf steht im Raum: Die Stadt vergisst es, vor lauter Sorge um das Wohnen, neue Gewerbegebiete auszuweisen.

Die Teilnehmenden: Bernhard Grieb, Wirtschaftsförderung Frankfurt, Anja Peter, Helaba, Thorsten Pufe, ALDI SÜD Projektentwicklung, Reimund Kaleve und Alireza Afshar, Nassauische Heimstätte Wohnen, Fabian Klingler, abrdn Investment Deutschland.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee

Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , Wohnungspolitik , Gewerbeimmobilien , Immobilienmarkt
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Wirtschaft & Politik
L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft: Unternehmerrunde Frankfurt: Die Groß-Baustelle
Header L'Immo Unternehmerrunde Frankfurt 2024

Frankfurt am Main scheint als Wirtschaftsstandort weiterhin attraktiv. Und doch gibt es Mängel: etwa an Wohnungen, Gewerbe- und Industrieflächen. Fehlt es auch am Entgegenkommen der Stadt? Die Highlights einer Diskussionsrunde mit Immobilienunternehmern, einem Banker und einem Wirtschaftsförderer.
L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft: Wenn Immobilien-Investoren nicht mehr investieren
Header L'Immo-Podcast Unternehmerrunde Frankfurt 2023

Frankfurt am Main prosperiert als Wirtschaftsstandort. Der Mangel an Wohnungen und die Wohnungspolitik der Stadt machen jedoch allen Beteiligten Sorgen. Die Highlights aus einer Diskussionsrunde mit Immobilienunternehmern, einem Banker und einem Wirtschaftsförderer im neuen L'Immo-Podcast.
L'Immo, der Podcast von Haufe.Immobilien: Wohnungsneubau Frankfurt: 2023 droht Einbruch
L'Immo-Header Frankfurt-Runde

Gewerbe- und Wohnflächen sind rar gesät in Frankfurt am Main. Für den Klimaschutz gab es bereits städtische Regulierungen, dann kam der Krieg gegen die Ukraine. Ein schlechter Mix, so die Immobilienprofis. Dirk Labusch moderiert eine "Frankfurt-L’Immo", in der es auch um Offenbach geht.
Haufe Shop: Trainingsbuch für die zertifizierte WEG-Verwaltung
Trainingsbuch für die zertifizierte WEG-Verwaltung

Dieses Buch unterstützt Sie optimal bei der Vorbereitung zur Prüfung bei der IHK und bei den komplexen Aufgaben in der WEG-Verwaltung. Es enthält über 500 Fragen mit zahlreichen Lösungsmöglichkeiten zu allen relevanten Rechtsgebieten in Form eines Multiple-Choice-Tests, wie sie zumeist bei den schriftlichen Prüfungen verwendet werden.
Vorwort und Vorbemerkung / 2 Vorbemerkung
Vorwort und Vorbemerkung / 2 Vorbemerkung

Einige Wohnungsunternehmen und Regionalverbände haben bereits zum Teil langjährige Erfahrungen mit einem CO2-Monitoring gesammelt. Sie haben diese Arbeitshilfe tatkräftig unterstützt. Dank für die Mitwirkung an dieser Arbeitshilfe geht an das "Kernteam" ...

4 Wochen testen