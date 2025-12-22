L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Gestern Weinstube, heute Wohnheim

News 22.12.2025 | 10:33 Uhr
Dirk Labusch
Dirk Labusch
Chefredakteur Fachmagazin "Immobilienwirtschaft"
L'Immo-Podcast: Umnutzung leerstehender Immobilien
Bild: Haufe Online Redaktion Annik Englert und Karina Weber vom Unternehmen Refacto zu Gast im L'Immo-Podcast

Etwas neu zu denken ist im Trend. Aber oft hakt es an der Umsetzung. Annik Englert und Karina Weber vom Unternehmen Refacto, das leerstehende Immobilien reaktiviert, sprechen über den schmalen Grad zwischen Kreativität und Wirtschaftlichkeit.

Verlassene Wohnungen, Warenhäuser, Gaststätten, Sparkassen: Leerstehende Immobilien sind ein Zeichen unserer Zeit, in der sich alles so schnell wandelt. Immer wieder scheitern Makler daran, solche Immobilien auf den herkömmlichen Vertriebswegen zu veräußern. Immobilien umzuwandeln ist oft ein langer, mühsamer Weg, der das Commitment vieler Beteiligter braucht.

In der aktuellen L’Immo-Folge berichten Annik und Karina von Refacto über diese Wege, über Erfolge – aber auch über das, was Erfolge verhindern kann.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee

Schlagworte zum Thema:  Leerstand , Gewerbeimmobilien , Wohnimmobilien , Immobilien-Podcast
