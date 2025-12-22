L'Immo-Podcast: Umnutzung leerstehender Immobilien

Etwas neu zu denken ist im Trend. Aber oft hakt es an der Umsetzung. Annik Englert und Karina Weber vom Unternehmen Refacto, das leerstehende Immobilien reaktiviert, sprechen über den schmalen Grad zwischen Kreativität und Wirtschaftlichkeit.

Verlassene Wohnungen, Warenhäuser, Gaststätten, Sparkassen: Leerstehende Immobilien sind ein Zeichen unserer Zeit, in der sich alles so schnell wandelt. Immer wieder scheitern Makler daran, solche Immobilien auf den herkömmlichen Vertriebswegen zu veräußern. Immobilien umzuwandeln ist oft ein langer, mühsamer Weg, der das Commitment vieler Beteiligter braucht.

In der aktuellen L’Immo-Folge berichten Annik und Karina von Refacto über diese Wege, über Erfolge – aber auch über das, was Erfolge verhindern kann.

