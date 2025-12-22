L'Immo-Podcast: Umnutzung leerstehender Immobilien

Gestern Weinstube, heute Wohnheim
Verlassene Wohnungen, Warenhäuser, Gaststätten, Sparkassen: Leerstehende Immobilien sind ein Zeichen unserer Zeit, in der sich alles so schnell wandelt. Immer wieder scheitern Makler daran, solche Immobilien auf den herkömmlichen Vertriebswegen zu veräußern. Immobilien umzuwandeln ist oft ein langer, mühsamer Weg, der das Commitment vieler Beteiligter braucht.
In der aktuellen L’Immo-Folge berichten Annik und Karina von Refacto über diese Wege, über Erfolge – aber auch über das, was Erfolge verhindern kann.
L'Immo auf allen Plattformen
Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.
Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.
Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:
-
Mindesttemperatur in Wohnungen: Das gilt rechtlich
3.225
-
Effizienzhaus 55-Plus-Förderung startet: die Konditionen
2.900
-
Sonder-AfA für den Neubau von Mietwohnungen wird angepasst
2.5106
-
Degressive AfA für den Wohnungsbau: fünf Prozent, sechs Jahre
1.495
-
Verkürzte Nutzungsdauer, höhere jährliche Abschreibung
1.0352
-
Untervermietung: Was der Vermieter dulden muss und was nicht
982
-
Befristeter Mietvertrag: Darauf sollten Vermieter achten
958
-
Videoüberwachung im Mehrfamilienhaus: die Rechtslage
918
-
Jahresabrechnung nach Verwalterwechsel
8501
-
Umsatzsteuer in der Nebenkostenabrechnung bei Gewerbemiete
796
-
Gestern Weinstube, heute Wohnheim
22.12.2025
-
Härtere Gangart gegen Schwarzarbeit beschlossen
22.12.2025
-
Indexmieten beim Wohnen deckeln – mit fatalen Folgen?
22.12.2025
-
Das gibt der Bund im Jahr 2026 fürs Wohnen aus
19.12.2025
-
Schub für Investitionen in erneuerbare Energien
19.12.2025
-
Erholung der Immobilienwirtschaft auf wackligen Beinen
19.12.2025
-
EU-Pläne für bezahlbares Wohnen
19.12.2025
-
Wandel beginnt mit dem Menschen
19.12.2025
-
EZB lässt weiter auf eine Zinswende warten
18.12.2025
-
Verstoß gegen Mietpreisbremse: Tausende Rügen erfolgreich
18.12.2025