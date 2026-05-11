Real Estate Arena – wo die Immobilienwirtschaft steht
Die Real Estate Arena (REA) 2026 in Hannover hat sich in kürzester Zeit vom regionalen Geheimtipp zur ernstzunehmenden Branchenplattform mit nationaler Ausstrahlung entwickelt. Am 10. und 11. Juni treffen sichvoraussichtlich mehr als 8.000 Besucher, zirka 400 ausstellende Unternehmen und rund 150 PropTechs in zwei voll belegten Messehallen.
Das Motto "Wir bauen Zukunft" ist bewusst programmatisch gemeint – denn die REA stellt sich in diesem Jahr nicht nur den klassischen Immobilienthemen, sondern auch den großen geopolitischen Fragen unserer Zeit: Resilienz, Sicherheit, Künstliche Intelligenz (KI) und neue Wertschöpfungsmodelle.
Inga Frauendorf, Projektleiterin der Real Estate Arena bei der Deutschen Messe AG, kennt diese Agenda aus dem Effeff. Sie hat die Messe mitgeprägt – im L’Immo-Podcast erklärt sie, warum Hannover im Juni zum Pflichttermin für die gesamte Branche wird.
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