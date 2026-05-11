L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Real Estate Arena – wo die Immobilienwirtschaft steht

News
Jörg Seifert
Jörg Seifert
Managing Editor "Immobilienwirtschaft"
Header Inga Frauendorf, Projektleiterin der Real Estate Arena
Bild: Haufe Online Redaktion Inga Frauendorf, Projektleiterin der Real Estate Arena bei der Deutschen Messe AG, zu Gast im L'Immo-Podcast

Die Real Estate Arena stellt sich in diesem Jahr nicht nur klassischen Immobilienthemen, sondern auch den großen geopolitischen Fragen. Projektleiterin Inga Frauendorf erklärt im L'Immo-Podcast, warum die Messe zum Pflichttermin für die ganze Branche wird.

Die Real Estate Arena (REA) 2026 in Hannover hat sich in kürzester Zeit vom regionalen Geheimtipp zur ernstzunehmenden Branchenplattform mit nationaler Ausstrahlung entwickelt. Am 10. und 11. Juni treffen sichvoraussichtlich mehr als 8.000 Besucher, zirka 400 ausstellende Unternehmen und rund 150 PropTechs in zwei voll belegten Messehallen.

Das Motto "Wir bauen Zukunft" ist bewusst programmatisch gemeint – denn die REA stellt sich in diesem Jahr nicht nur den klassischen Immobilienthemen, sondern auch den großen geopolitischen Fragen unserer Zeit: Resilienz, Sicherheit, Künstliche Intelligenz (KI) und neue Wertschöpfungsmodelle.

Inga Frauendorf, Projektleiterin der Real Estate Arena bei der Deutschen Messe AG, kennt diese Agenda aus dem Effeff. Sie hat die Messe mitgeprägt – im L’Immo-Podcast erklärt sie, warum Hannover im Juni zum Pflichttermin für die gesamte Branche wird.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Onlineseiten, im Newsletter und in den Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee

Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , Messe , Immobilienwirtschaft , PropTech
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Wirtschaft & Politik
Haufe Shop: KI-Anwendungen für Immobilienmakler
KI-Anwendungen für Immobilienmakler

Es geht um die Einsatzmöglichkeiten von KI speziell für Maklerbüros - ob im CRM-System, bei der Texterstellung oder bei Bildern und Videos. Anhand von Beispielen gibt es Impulse zur Optimierung von Routineaufgaben und wertvolle Einblicke, um Arbeitsabläufe zu verbessern und Kosten zu senken. 
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem ImmobilienWirtschaft Newsletter - kostenlos und unverbindlich