Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Förderprogramm "Gewerbe zu Wohnen"
Bild: AdobeStock Die Umwidmung von Gewerbeflächen erfordert gegenüber dem Neubau einen hohen Grad an Flexibilität aller Akteure

Eigentümer von Gewerbeimmobilien und anderen Nichtwohngebäuden sollen ab 2026 zinsverbilligte Darlehen erhalten, wenn sie Wohnraum durch Umnutzung schaffen. Das Förderkonzept wird derzeit erarbeitet.

Wohnungen sind knapp und immer mehr Gewerbeimmobilien stehen leer. Allein in den sieben größten deutschen Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart sollen 1,8 Millionen Quadratmeter umwidmungsfähige Büroflächen zur Verfügung stehen, die in Wohnraum umgewandelt werden könnten.

Darauf weist das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) hin.

Gewerbe zu Wohnen: Förderkonzept

Die Umwandlung von Gewerbeimmobilien in Wohnraum biete außerdem eine Möglichkeit, durch den Erhalt von Bausubstanz bis zu zwei Drittel an CO2 im Vergleich zum Neubau einzusparen. Projekte hätten gezeigt, dass die Umwandlung auch wirtschaftlich ist.

Mit einer Förderung über zinsverbilligte Darlehen an Eigentümer geeigneter Gewerbeimmobilien und anderer Nichtwohngebäude wolle die Bundesregierung einen Impuls zur Hebung des vorhandenen Potenzials setzen, heißt es beim BMWSB.

Anders als der Neubau erfordere die Umwidmung einen hohen Grad an Umdenken und Flexibilität von Planern, Architekten, Eigentümern, Genehmigungsbehörden, Quartiersbewohnern und anderen Akteuren.

Das Förderkonzept werde aktuell erarbeitet. Die Ziele:

  1. Beseitigung von Leerstand zur Revitalisierung der Innenstädte
  2. Schaffung von Wohnraum in zentralen Lagen
  3. Impuls für eine Umbaukultur und Klimaschutz durch Umnutzung bereits gebundener grauer Energie

Im Bundeshaushalt 2026 sind für das Programm "Gewerbe zu Wohnen" 360 Millionen Euro eingeplant.


Das könnte Sie auch interessieren:

Wohnung statt Büro? So einfach ist das rechtlich nicht

Schlagworte zum Thema:  Umwandlung, Wohnungsbau, Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Wirtschaft & Politik
IMMOBILIENWIRTSCHAFT - Das Magazin für die Branche: Wissen aus der Immobilienbranche, das weiterbringt
2508_IW_MagazinundHandy

Die IMMOBILIENWIRTSCHAFT ist das inspirierende Fachmagazin: meinungsstark, anspruchsvoll, detailliert und kritisch. Aktuelle News, zukunftsweisende Trends, innovative Ideen und tiefgehende Einblicke in Recht, Politik und Marktgeschehen. Mehr Wissen. Mehr Perspektiven. Mehr Erfolg.
Klimafreundlich im Niedrigpreissegment: KfW-Programm KNN: Neubauförderung wird attraktiver
Handwerker Zimmermann Schreiner Bauherren Handschlag

Das Bundesbauministerium hat die Förderbedingungen für das KfW-Programm "Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment" (KNN) nachgebessert: Die Baukosten dürfen 18 Prozent höher liegen als bisher. Das gilt rückwirkend auch für bereits erteilte Zusagen.
Bundeshaushalt im Parlament: Klingbeils Etat 2025 für Bauen und Wohnen
Lars Klingbeil Pressefoto

Der Regierungsentwurf für den Haushalt 2025 wurde vor der Sommerpause erstmals im Bundestag beraten. Der Etat für Bauen und Wohnen sieht für dieses Jahr knapp 7,4 Milliarden Euro vor – wofür das Geld ausgegeben werden soll.
Haufe Shop: Verwaltervergütung in der Immobilienwirtschaft
Verwaltervergütung in der Immobilienwirtschaft

Die Tätigkeiten von Immobilienverwalter:innen gestalten sich immer aufwändiger, gleichzeitig steigen die Kosten. Infolgedessen setzen sie ihre Honorare oft zu niedrig an. Das Buch zeigt, wie sie dennoch profitabel arbeiten und faire Preise anbieten können.
Vom leeren Metropol-Büro zur Mietwohnung
Vom leeren Metropol-Büro zur Mietwohnung

11.300 Mietwohnungen statt leerstehender Büros: Dieses Umbaupotenzial sieht der Immobilienspezialist JLL in den 7 Metropolen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Bis 2025 könnte sich diese Zahl durch steigende ...

4 Wochen testen