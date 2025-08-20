Neues Förderprogramm "Gewerbe zu Wohnen" in Arbeit
Wohnungen sind knapp und immer mehr Gewerbeimmobilien stehen leer. Allein in den sieben größten deutschen Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart sollen 1,8 Millionen Quadratmeter umwidmungsfähige Büroflächen zur Verfügung stehen, die in Wohnraum umgewandelt werden könnten.
Darauf weist das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) hin.
Gewerbe zu Wohnen: Förderkonzept
Die Umwandlung von Gewerbeimmobilien in Wohnraum biete außerdem eine Möglichkeit, durch den Erhalt von Bausubstanz bis zu zwei Drittel an CO2 im Vergleich zum Neubau einzusparen. Projekte hätten gezeigt, dass die Umwandlung auch wirtschaftlich ist.
Mit einer Förderung über zinsverbilligte Darlehen an Eigentümer geeigneter Gewerbeimmobilien und anderer Nichtwohngebäude wolle die Bundesregierung einen Impuls zur Hebung des vorhandenen Potenzials setzen, heißt es beim BMWSB.
Anders als der Neubau erfordere die Umwidmung einen hohen Grad an Umdenken und Flexibilität von Planern, Architekten, Eigentümern, Genehmigungsbehörden, Quartiersbewohnern und anderen Akteuren.
Das Förderkonzept werde aktuell erarbeitet. Die Ziele:
- Beseitigung von Leerstand zur Revitalisierung der Innenstädte
- Schaffung von Wohnraum in zentralen Lagen
- Impuls für eine Umbaukultur und Klimaschutz durch Umnutzung bereits gebundener grauer Energie
Im Bundeshaushalt 2026 sind für das Programm "Gewerbe zu Wohnen" 360 Millionen Euro eingeplant.
