L'Immo-Podcast: Wachstumsmarkt Pflegeimmobilien

Viel ist zu lesen von der Krise auf dem Pflegeimmobilienmarkt. Von Neubau- und Sanierungskrise. Dem Schwächeln der Betreiber. Andere Stimmen sprechen von einem Wachstumsmarkt. So auch Ralf Licht, CDO der Carestone Group.

Fehlende Typengenehmigung, eine Vielschichtigkeit der Ländervorschriften – die Hürden, die ein Entwickler von Pflegeimmobilien zu überspringen hat, sind viel und hoch. Klar ist auch, dass es immer mehr pflegebedürftige Menschen gibt. Und dass es deshalb mehr Pflegeimmobilien braucht.

Wenn wir nicht zurückkommen wollen zu den Konzepten der 1980er-Jahre, in denen alte Menschen verwahrt wurden, braucht es attraktive Rahmenbedingungen und des Mutes der freien Wirtschaft. Und es braucht moderne und bezahlbare neue Wohnkonzepte.

