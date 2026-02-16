L'Immo Podcast Berliner Runde

In der Hauptstadt überwiegen die Chancen
Berlin selbst ist ein Markt voller Chancen und Herausforderungen: Von politischen Diskussionen über Vergesellschaftung bis hin zu Fragen der Zukunftsfähigkeit von Büro- und Wohnprojekten. Wie ist die Lage? Was bewegt die Branche? Und vor allem: Welche Lösungen sind notwendig, um die Immobilienwirtschaft in der Hauptstadt voranzubringen?
L'Immo-Podcast-Host Jörg Seifert unterhält sich in der Runde bei Instone Real Estate Development mit Saidah Bojens, Niederlassungsleiterin für Berlin und Sachsen bei Instone Real Estate, Michael Brumbauer, Head of Real Estate Berlin bei der Bayern LB, Frank Wolters, Co-Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH und Heiko Maaß, Bereichsleiter Vertrieb Inland CRE bei der Berlin Hyp.
L'Immo auf allen Plattformen
L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.
Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Onlineseiten, im Newsletter und in den Social-Media-Kanälen an.
Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:
