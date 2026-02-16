L'Immo Podcast Berliner Runde

Spannende Insights bringt diese Unternehmerrunde zur aktuellen Situation auf dem Berliner Immobilienmarkt. Das Hauptstadt-Thema ist nämlich für alle Real Estate Specialists – von Banken bis hin zu Entwicklern – von zentraler Bedeutung.

Berlin selbst ist ein Markt voller Chancen und Herausforderungen: Von politischen Diskussionen über Vergesellschaftung bis hin zu Fragen der Zukunftsfähigkeit von Büro- und Wohnprojekten. Wie ist die Lage? Was bewegt die Branche? Und vor allem: Welche Lösungen sind notwendig, um die Immobilienwirtschaft in der Hauptstadt voranzubringen?

L'Immo-Podcast-Host Jörg Seifert unterhält sich in der Runde bei Instone Real Estate Development mit Saidah Bojens, Niederlassungsleiterin für Berlin und Sachsen bei Instone Real Estate, Michael Brumbauer, Head of Real Estate Berlin bei der Bayern LB, Frank Wolters, Co-Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH und Heiko Maaß, Bereichsleiter Vertrieb Inland CRE bei der Berlin Hyp.

