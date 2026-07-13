Auf der Hauptbühne der REA 2026 ging es um die Frage: Verhindert der Streit um die Baukultur bezahlbare Wohnungen? Dirk Labusch spricht im L'Immo-Podcast mit Hilmar Albrecht von Goldbeck, Lewin Fricke von Triqbriq, der Architektin Dilek Ruf von BBU Onsite, und Prof. Dr. Till Boettger von der HAWK Hildesheim.

Gerade erst hat die AfD mit ihrer Kritik an der Rolle des Bauhauses das Thema Baukultur wieder neu belebt. Es ist somit politisch. Aber ist es auch real? Wie groß ist die Wirkung der Bauweise auf die Baukosten? Dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen.

Auch wenn sich ganze Studienzweige mit der Einbettung modular gebauter Immobilien in Stadtstrukturen beschäftigen, soll es immer noch Modulbauhersteller geben, die das nicht berücksichtigen. Es herrscht zwar nicht unbedingt ein großes Vertrauen zwischen den Architekten und den (Modul)-Bauunternehmen. Aber man ist aufeinander angewiesen.

Bei der Real Estate Arena (REA) 2026 hat Gastgeber Dirk Labusch im L'Immo-Podcast darüber mit Dilek Ruf, Geschäftsführerin BBU Onsite, Prof. Dr. Till Boettger, Architekt und Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Hildesheim, Lewin Fricke, Leitung Öffentlichkeitsarbeit der Triqbriq AG, und Hilmar Albrecht, Niederlassungsleiter Hannover bei Goldbeck, gesprochen.

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