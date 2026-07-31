3 Fragen an Jan Phillip Unger

Der kürzeste Weg durch den Bürokratiedschungel

Eine Baugenehmigung in 60 Stunden – was wie eine Utopie klingt, hat ein Hamburger Unternehmen tatsächlich hingekriegt. Mit Methodik statt Glück. Was dahintersteckt – 3 Fragen an Jan Philipp Unger, Geschäftsführer der Carl Ludwig Projektentwicklungsgesellschaft.
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Bürokratiedschungel
Bild: Getty Images Baugenehmigungen erfordern den Umgang mit Regulatorik, Anträgen und Auflagen. Mit Struktur gelingt die Umsetzung schneller

Herr Unger, Sie haben eine Baugenehmigung innerhalb von 60 Stunden erhalten. Da können andere Player der Branche nur neidisch drauf blicken – wie haben Sie das hingekriegt?

Das Ergebnis hat uns selbst überrascht – aber es war kein Zufall. Der Schlüssel liegt nicht in der Einreichung selbst, sondern in der Vorbereitung davor. Wir treten bei jedem Projekt zunächst mit dem Bauamt in Abstimmung – in Hamburg gibt es dafür die Möglichkeit einer Antragskonferenz, wo alle zuständigen Ämter zusammenkommen. 

Die komplette L'Immo Folge mit Jan Phillip Unger

                                                                                                                                                                                                                    

Man skizziert, was man vorhat, und bekommt früh die ersten Hinweise. So weiß man etwa, welche Gutachten gebraucht werden und kann frühzeitig mit der Behörde abstimmen, ob der vorgesehene Gutachter den Anforderungen entspricht. Dann wählt man das passende Verfahren – hier das vereinfachte, das schneller ist, weil der Prüfaufwand der Behörde schlanker ist, der Bauherr dafür aber mehr Verantwortung trägt. 

Erst wenn intern alles vollständig und widerspruchsfrei ist, reichen wir ein. Wir arbeiten mit einer Excel-Tabelle und einem Ampelsystem – unser Anspruch ist es, perfekt abzugeben. Der Gedanke dahinter: Auch der beste Behördenmitarbeiter kann keinen positiven Bescheid ausstellen, wenn die Entscheidungsreife fehlt. 

Behörden oder Branche: Wer ist Schuld an langen Genehmigungszeiten?

Sie beschreiben das als handwerkliche Vorbereitung – aber viele in der Branche klagen über Behörden als Bremser. Ist das aus Ihrer Sicht zu einfach gedacht?

Das Narrativ "die Behörde ist schuld" ist zu einfach und hilft uns nicht weiter. Ich sehe das anders. Ein Behördenmitarbeiter, der eine unvollständige oder widersprüchliche Akte auf dem Tisch hat, kann gar nicht anders als nachfragen oder ablehnen – das ist sein Job. 

Die Frage ist also nicht, warum die Behörde bremst, sondern was wir als Antragsteller tun, um ihr das Entscheiden zu ermöglichen. Wer mit schlechten Unterlagen einreicht und dann über lange Bearbeitungszeiten klagt, sollte die Schuld zuerst bei sich selbst suchen. Das klingt hart, aber ich glaube, dass ein Großteil der Verzögerungen in der Branche hausgemacht ist. 

Natürlich hängt das auch von der Projektkomplexität ab. Je größer das Vorhaben, desto mehr Abstimmungsbedarf – und desto mehr Positionen der Behörde muss man erst einfangen und glätten, bevor man einreichen kann.

Nachverdichtung und Aufstockung: Was Einsteiger wissen müssen

Ihr Unternehmen ist auf Nachverdichtung und Aufstockung spezialisiert – eine Disziplin, die komplex ist und viel Erfahrung braucht. Was würden Sie Nachahmern raten?

Aufstockung und Nachverdichtung klingt nach einer einfachen Erweiterung – ist es aber nicht. Der erste Schritt bei jeder Aufstockung ist bei uns ein Bodengutachten. Die zentrale Frage: Tragen die vorhandenen Fundamente überhaupt das, was wir oben draufsetzen wollen? 

Parallel schauen wir uns die alten Statik-Unterlagen an und fragen unseren Statiker, ob das Vorhaben grundsätzlich machbar ist – bevor wir einen Euro in Planung investieren. Bei Nachverdichtung durch Anbau kommen Schnittstellenthemen hinzu, die man auf der grünen Wiese nicht hat: Wie interagieren alte und neue Baustoffe miteinander? Wie integriere ich Haustechnik in einen Bestandsbau aus den 60ern? 

Und dann ist da noch die unbequeme Grundsatzfrage, die man sich ehrlich stellen muss: Lohnt sich die Aufstockung wirklich – oder wäre Abriss und Neubau die wirtschaftlich sauberere Lösung? Wer diese Fragen nicht früh klärt, läuft in ein Projekt, das sich am Ende nicht rechnet.

Ein redaktionell bearbeiteter Auszug aus dem L'Immo-Podcast mit Jan Phillip Unger und Host Jörg Seifert.

Schlagworte zum Thema:  Baugenehmigung , Immobilienwirtschaft , Wohnungswirtschaft
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Wirtschaft & Politik
Die digitale Transformation erfolgreich gestalten: Künstliche Intelligenz in der Bau- und Immobilienwirtschaft
Künstliche Intelligenz in der Bau- und Immobilienwirtschaft

Das Buch führt in die Grundlagen und aktuellen Trends von KI ein und geht auf die speziellen Anforderungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft ein, wie z. B. die Effizienzsteigerung und Kostenreduktion, Qualitätsverbesserung und Prozessoptimierung.
CoPilot RE - KI-Assistent für Immobilienverwalter: Starten Sie jetzt den Dialog
CopIlot RE

Lernen Sie die KI in Haufe VerwalterPraxis kennen. Anhand der rechtssicheren Fachinhalte beantwortet er Ihre Fragen zum Miet- und WE-Recht und sorgt so für effiziente Abläufe: Faktencheck, komplexe rechtliche Themen oder die Erstellung von Schreiben. Jetzt kennerlernen!
IMMOBILIENWIRTSCHAFT: Das Wissen der Branche immer griffbereit!
2508_IW_Handy

Lesen Sie das Fachmagazin IMMOBILIENWIRTSCHAFT einfach überall – wann und wo Sie möchten. News, Trends, Reportagen, Porträts und Interviews mit Menschen, die die Immobilienwirtschaft prägen. Inklusive dem Podcast L'Immo und den Haufe Newslettern. Nutzen Sie Push-Nachrichten, um aktuell informiert zu werden.
Haufe Shop: Betriebskosten in der Praxis
Betriebskosten in der Praxis

Fehlerhafte Betriebskostenabrechnungen sind der häufigste Streitpunkt mit Mieter:innen. Das Buch unterstützt Sie bei Ihrer Betriebskostenabrechnung und hilft, Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Jetzt in der aktualisierten 11. Auflage!
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem ImmobilienWirtschaft Newsletter - kostenlos und unverbindlich