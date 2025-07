L'Immo-Podcast: Extremwetter und Klimaanpassung

Ein heißes Thema im wahrsten Sinne des Wortes: Extremwetter und wie sich die versiegelten Städte dagegen wappnen können. Ohne Anpassung an das Klima droht der Kollaps. Ein Gespräch mit Gregor Grassl, Associate Partner bei Drees & Sommer.

Gregor Grassl, Associate Partner bei Drees & Sommer, ist verantwortlich für die Kompetenzen Energy und Sustainability sowie Blue City in der Drees & Sommer Gruppe. Er ist Spezialist in Bezug auf Extremwetterereignisse in der Stadt – und er kennt schnell wirkende urbane Maßnahmen dagegen. Auch weiß er, wie man staatliche Förderungen dafür erhält. Ein Gespräch über Lösungen für den Heat-Island-Effekt, über Förderprogramme und darüber, warum viele Kommunen immer noch hinterherhinken.

