Baugenehmigung in 60 Stunden: Geht doch!
Jan Philip Unger ist Jurist und Immobilienkaufmann. Und er ist Geschäftsführer der Karl-Ludwig Projektentwicklungsgesellschaft – dem Spin-Off eines Hamburger Familienunternehmens mit rund 70 Jahren Geschichte, etwa 1.500 Wohnungen im Bestand und einem klaren Fokus auf Nachverdichtung und Aufstockung. Er hat bewiesen, dass eine Baugenehmigung in weniger als 60 Stunden erteilt werden kann.
Unger erklärt im L'Immo-Podcast Gastgeber Jörg Seifert, was hinter diesem bemerkenswerten Ergebnis steckt – und was die Branche davon lernen kann. Sein zentraler Appell ist provokant: Behandelt die Verwaltungsmitarbeiter wie CEOs. Dann kriegt Ihr Ergebnisse.
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