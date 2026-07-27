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Baugenehmigung in 60 Stunden: Geht doch!

Ein Thema, das die Branche bewegt, frustriert und auch inspiriert: Baugenehmigungen. Unvollständige Akten, überlastete Ämter, monatelange Wartezeiten – dabei geht es in weniger als 60 Stunden, sagt Jan Philip Unger (Karl-Ludwig Projektentwicklungsgesellschaft) im L'Immo-Podcast.
Jörg Seifert
Jörg Seifert
Managing Editor "Immobilienwirtschaft"
Jan Philip Unger, Karl-Ludwig Projektentwicklungsgesellschaft
Bild: Haufe Online Redaktion Philip Unger, Geschäftsführer der Karl-Ludwig Projektentwicklungsgesellschaft, zu Gast im L'Immo-Podcast

Jan Philip Unger ist Jurist und Immobilienkaufmann. Und er ist Geschäftsführer der Karl-Ludwig Projektentwicklungsgesellschaft – dem Spin-Off eines Hamburger Familienunternehmens mit rund 70 Jahren Geschichte, etwa 1.500 Wohnungen im Bestand und einem klaren Fokus auf Nachverdichtung und Aufstockung. Er hat bewiesen, dass eine Baugenehmigung in weniger als 60 Stunden erteilt werden kann.

Unger erklärt im L'Immo-Podcast Gastgeber Jörg Seifert, was hinter diesem bemerkenswerten Ergebnis steckt – und was die Branche davon lernen kann. Sein zentraler Appell ist provokant: Behandelt die Verwaltungsmitarbeiter wie CEOs. Dann kriegt Ihr Ergebnisse.

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Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , Neubau
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