Jan Philip Unger ist Jurist und Immobilienkaufmann. Und er ist Geschäftsführer der Karl-Ludwig Projektentwicklungsgesellschaft – dem Spin-Off eines Hamburger Familienunternehmens mit rund 70 Jahren Geschichte, etwa 1.500 Wohnungen im Bestand und einem klaren Fokus auf Nachverdichtung und Aufstockung. Er hat bewiesen, dass eine Baugenehmigung in weniger als 60 Stunden erteilt werden kann.

Unger erklärt im L'Immo-Podcast Gastgeber Jörg Seifert, was hinter diesem bemerkenswerten Ergebnis steckt – und was die Branche davon lernen kann. Sein zentraler Appell ist provokant: Behandelt die Verwaltungsmitarbeiter wie CEOs. Dann kriegt Ihr Ergebnisse.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Onlineseiten, im Newsletter und in den Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee