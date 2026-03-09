L'Immo-Podcast: Immobilien-Asset-Management

Es ist nicht nur ein neuer Zyklus: Viele Faktoren führen dazu, dass sich Strategien institutioneller Investoren verändern. Die Rolle von Immobilien in einer Investmentstrategie wandelt sich. André Zücker, KGAL-Co-CEO, im L‘Immo-Podcast erklärt.

Die Mipim steht vor der Tür, und mit ihr geht der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus nach Europa und in die Welt. Auf welche Assetklassen setzt ein Investmentmanager? Wie sieht die künftige Rolle von Real Estate in den Allokationsstrategien der Investoren aus?

Und wie stellt sich ein Asset Manager auf die Herausforderungen der Zukunft ein? In Krisenzeiten wird der Blick auf Europa wohlwollender. Jedoch wird eines besonders sichtbar: die Sorge vor dem Auseinanderbrechen des sozialen Gefüges.

Dirk Labusch spircht in der aktuellen Folge L'Immo-Podcast mit André Zücker, Co-CEO des Investmentmanagers KGAL.

