L'Immo-Podcast: Immobilien-Asset-Management

Years of Change: Immobilien-Asset-Management
Die Mipim steht vor der Tür, und mit ihr geht der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus nach Europa und in die Welt. Auf welche Assetklassen setzt ein Investmentmanager? Wie sieht die künftige Rolle von Real Estate in den Allokationsstrategien der Investoren aus?
Und wie stellt sich ein Asset Manager auf die Herausforderungen der Zukunft ein? In Krisenzeiten wird der Blick auf Europa wohlwollender. Jedoch wird eines besonders sichtbar: die Sorge vor dem Auseinanderbrechen des sozialen Gefüges.
Dirk Labusch spircht in der aktuellen Folge L'Immo-Podcast mit André Zücker, Co-CEO des Investmentmanagers KGAL.
L'Immo auf allen Plattformen
L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.
Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Onlineseiten, im Newsletter und in den Social-Media-Kanälen an.
Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:
-
Bauzinsen-Prognose: Was bringt 2026?
881
-
Investitionen in Eigentumswohnungen lohnen sich langfristig
721
-
Rendite-Risiko-Ranking: Wo sich ein Wohninvestment lohnt
52
-
Bauzinsen steuern auf Vier-Prozent-Marke zu
46
-
Kaufpreise und Mieten ziehen 2026 an
41
-
Basel III: Schärfere Regeln für Immobilienbanken ab 2025
28
-
Mikroapartment-Mieten steigen um bis zu sechs Prozent pro Jahr
15
-
Wohninvestments gehen immer: Hier stimmt die Mietrendite
13
-
Bafin senkt Risikopuffer für Wohnimmobilienkredite
12
-
NRW schafft Baugenehmigung für militärische Anlagen ab
12
-
Erhöhtes Risiko bei kleineren Immobilienfonds
09.03.2026
-
Wo ein Wohninvestment jetzt gute Erträge bringt
09.03.2026
-
Years of Change: Immobilien-Asset-Management
09.03.2026
-
Das Büro lebt – aber nicht jedes
04.03.2026
-
Private Debt mit Kreditnehmer-freundlicher Tendenz
24.02.2026
-
Einstiegschancen in den Markt für Zinshäuser
12.02.20262
-
Investmentchancen bei Büros in deutschen Top-Lagen
12.02.2026
-
Phase der Stabilisierung nutzen
11.02.2026
-
Kaufpreise und Mieten ziehen 2026 an
10.02.2026
-
Bauzinsen steuern auf Vier-Prozent-Marke zu
06.02.2026