Kundenbindung trotz Wohnraummangel
Wie macht man 300.000 Menschen glücklich? Und wie denkt man strategisch, wenn man mehr 120.000 Wohnungen bewirtschaftet?
Kundenbindung ist wichtig für Reputation, Vertrauen, gesellschaftlichen Auftrag und den langfristigen Unternehmenserfolg. "Kundenzufriedenheit ist eine der anspruchvollsten strategischen Disziplinen überhaupt", sagt Dr. Rainer Fuchs, Bereichsleiter Strategie bei der Vivawest Wohnen GmbH, im Gespräch mit Iris Jachertz im L'Immo-Podcast.
Er spricht darüber, wie sich die Vivawest als einer der größten Vermieter im Land positioniert und ausrichtet. Dabei setzt das Wohnungsunternehmen konsequent auf Kundenzentrierung und hat ein klares Zielbild: "Vivawest 2030".
L'Immo auf allen Plattformen
L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.
Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Onlineseiten, im Newsletter und in den Social-Media-Kanälen an.
Dem L'Immo-Podcast folgen:
-
Mieterhöhung nach Aufwertung der Baualtersklasse
140
-
Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
1321
-
Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
71
-
Zweckentfremdungsverbot: Was in den Bundesländern gilt
57
-
Mitarbeiterwohnungen: Standortvorteil und Steuerersparnis
53
-
DSGVO-Bußgeld gegen Deutsche Wohnen: neues Urteil
30
-
REA 2026: Die Immobilienbranche trifft sich in Hannover
30
-
"Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft": Siegerteams gekürt
29
-
Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
27
-
Wie Wohnungsunternehmen bilanzieren müssen
24
-
Kundenbindung trotz Wohnraummangel
29.06.2026
-
Schluss mit der Tool-Sammelei
26.06.2026
-
"Sanieren im Takt der Industrie“
25.06.2026
-
Rahmenvereinbarung Serielles Sanieren: Ausschreibung startet
25.06.2026
-
Wohnungsunternehmen werden Software-Entwickler
22.06.2026
-
Sozialer Wohnungsbau: Förderung in den Bundesländern
16.06.20261
-
Messe wird zur ganzjährigen Community
15.06.2026
-
"Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft": Siegerteams gekürt
10.06.2026
-
DSGVO-Bußgeld gegen Deutsche Wohnen: neues Urteil
10.06.2026
-
Warum Scheitern der Schlüssel zur Transformation ist
10.06.2026