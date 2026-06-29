Wer glaubt, angespannte Märkte und volle Wohnungen machen Kundenbindung überflüssig, der unterschätzt, was wirklich auf dem Spiel steht. Auf was es ankommt, erklärt Dr. Rainer Fuchs von Vivawest im L'Immo-Podcast.

Wie macht man 300.000 Menschen glücklich? Und wie denkt man strategisch, wenn man mehr 120.000 Wohnungen bewirtschaftet?

Kundenbindung ist wichtig für Reputation, Vertrauen, gesellschaftlichen Auftrag und den langfristigen Unternehmenserfolg. "Kundenzufriedenheit ist eine der anspruchvollsten strategischen Disziplinen überhaupt", sagt Dr. Rainer Fuchs, Bereichsleiter Strategie bei der Vivawest Wohnen GmbH, im Gespräch mit Iris Jachertz im L'Immo-Podcast.

Er spricht darüber, wie sich die Vivawest als einer der größten Vermieter im Land positioniert und ausrichtet. Dabei setzt das Wohnungsunternehmen konsequent auf Kundenzentrierung und hat ein klares Zielbild: "Vivawest 2030".

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