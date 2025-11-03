Dirk Labusch
L'Immo-Podcast: Digitales und KI – Der Wolfsburger Weg
Die digitale Entwicklung vieler Kommunen geht mit Riesenschritten voran. Jede hat ihre besonderen Themen, die auch die Immobilienbranche betreffen. Ein Gespräch mit Dr. Sascha Hemmen, Geschäftsbereichsleiter Smart City der Stadt Wolfsburg.

Eine Standardlösung lässt sich nicht etwa aufpfropfen, vielmehr bestimmen die Fach-Communities selbst, welche Lösung zum Standard wird: Es geht schlicht darum, welche die praktikablere ist. Dr. Sascha Hemmen, Geschäftsbereichsleiter Smart City der Stadt Wolfsburg, spricht von Tools, die simulieren können, wie der Schattenwurf eines Gebäudes ist, ob es nun zehn oder zwölf Stockwerke hat. Es geht um Luftströme und viel Know-how, das auch in andere Kommunen transferiert werden könnte und wird.

Viel Kritik ist in der Vergangenheit daran geübt worden, dass der Bund etwa bei der digitalen Bauakte eine Lösung entwickelt, die von den Kommunen nicht genutzt wird, weil sie inzwischen eigene Lösungen entwickelt haben. Hemmen meint, das sei nicht schlimm, solange die unterschiedlichen Lösungen das gleiche Datenmodell verwendeten. Daran arbeitet die Branche – und das sieht zukunftsweisend aus.

