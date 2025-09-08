Dirk Labusch
Chefredakteur Fachmagazin "Immobilienwirtschaft"
L'Immo-Podcast: Neues Tool für die Immobilienfinanzierung
Bild: Haufe Online Redaktion Kirsten Küchler und Florian Tenbusch, Geschäftsführer von Prohyp, Baufinanzierungspartner für Finanzdienstleister, zu Gast im L'Immo-Podcast

Das Baufinanzierungsgeschäft ist komplexer denn je. Prohyp hat darauf reagiert und ein neues Tool auf den Markt gebracht, das die Vermittlung vereinfacht. Was es kann, erklären die Geschäftsführer Kirsten Küchler und Florian Tenbusch.

Es ist das alte Lied: Gib dem Dienstleister ein Tool an die Hand, das die wiederkehrenden Aufgaben erledigt und er oder sie hat mehr Zeit für den Kunden, insbesondere dafür, Vertrauen aufzubauen. Die Kunden werden selbst dazu gebracht, Daten einzugeben. Interessante Erfahrung: Dort, wo sie involviert sind, wächst die Abschlusswahrscheinlichkeit.

Besonderer USP: Das Tool von Prohyp, Baufinanzierungspartner für Finanzdienstleister, hilft dabei, den Beleihungswert einer Immobilie zu ermitteln und matcht diesen mit den Beleihungswertanforderungen einer konkreten Bank. Somit weiß der Kunde sofort, ob eine Finanzierung über diese Bank auch zustande kommen kann.

4 Wochen testen