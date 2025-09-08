L'Immo-Podcast: Neues Tool für die Immobilienfinanzierung

Neues Tool für die Immobilienfinanzierung
Es ist das alte Lied: Gib dem Dienstleister ein Tool an die Hand, das die wiederkehrenden Aufgaben erledigt und er oder sie hat mehr Zeit für den Kunden, insbesondere dafür, Vertrauen aufzubauen. Die Kunden werden selbst dazu gebracht, Daten einzugeben. Interessante Erfahrung: Dort, wo sie involviert sind, wächst die Abschlusswahrscheinlichkeit.
Besonderer USP: Das Tool von Prohyp, Baufinanzierungspartner für Finanzdienstleister, hilft dabei, den Beleihungswert einer Immobilie zu ermitteln und matcht diesen mit den Beleihungswertanforderungen einer konkreten Bank. Somit weiß der Kunde sofort, ob eine Finanzierung über diese Bank auch zustande kommen kann.
L'Immo auf allen Plattformen
L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.
Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.
Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:
-
Sonder-AfA für den Neubau von Mietwohnungen wird angepasst
2.7906
-
Videoüberwachung – Regeln für Vermieter und WEGs
1.618
-
Degressive AfA für den Wohnungsbau: fünf Prozent, sechs Jahre
1.073
-
Verkürzte Nutzungsdauer, höhere jährliche Abschreibung
1.0232
-
Energetische Sanierung: Kosten von der Steuer absetzen
685
-
Hydraulischer Abgleich: Pflicht, Fristen & Förderung
599
-
KfW-Neubauförderung KNN wird zum 1. September ausgeweitet
413
-
Maklerprovision: Neues Gesetz zur Maklercourtage in Kraft
3212
-
Mindesttemperatur: Was Vermieter rechtlich beachten müssen
318
-
Was die Grundsteuer 2025 für Vermieter und Mieter bedeutet
3061
-
Neues Tool für die Immobilienfinanzierung
08.09.2025
-
KfW-55-Neubauförderung wird wiederbelebt
05.09.2025
-
Energieausweis bei Vermietung und Verkauf: Die Regeln
05.09.2025
-
CSRD-Berichtspflicht: Noch mehr Bürokratie?
03.09.2025
-
Bundesrat will Mietwucher mit höheren Bußgeldern bekämpfen
02.09.20252
-
Klimaschutzgesetze der Bundesländer im Überblick
02.09.2025
-
Solaranlagen in Kleingärten: Rechtliche Lage
02.09.2025
-
Die Rendite vom Dach
02.09.2025
-
Pflegeimmobilien: Doch ein Wachstumsmarkt!
01.09.2025
-
Deutscher Immobilienpreis 2026: Jetzt bewerben!
01.09.2025