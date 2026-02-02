L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Facility Services – renditewirksame smarte Dienstleistungen

News 02.02.2026 | 09:43 Uhr
Jörg Seifert
Managing Editor "Immobilienwirtschaft"
L'Immo-Podcast: Facility Services
Bild: Haufe Online Redaktion Nils Lueken, Co-Geschäftsführer der Goldbeck Facility Services GmbH, zu Gast im L'Immo-Podcast

Das Facility Management hat sich vom partiellen Dienstleister zu einer hochprofessionellen Disziplin entwickelt. Was braucht es seitens der Serviceanbieter, um noch smarter, effizienter und attraktiver zu werden?

Das Facility Management (FM) ist zunehmend eine tragende Säule in der Lebenszyklusdebatte und ein entscheidender Faktor für die Rendite von Immobilien. Was braucht es seitens der Serviceanbieter, um noch smarter, effizienter und attraktiver zu werden?

Jörg Seifert spricht unter anderem darüber mit dem Experten Nils Lueken, Geschäftsführer der Goldbeck Facility Services GmbH. Mit mehr als 1.500 betreuten Objekten, mehr als 800 Mitarbeitern und einem deutschlandweiten Netzwerk von rund 30 Standorten gehört das Unternehmen zu den flächendeckenden technischen FM-Anbietern.

Lueken gibt in dieser L'Immo-Folge nutzwertige Einblicke – von der Entwicklung der Branche selbst über den Einsatz smarter Technologien bis hin zur Frage, wie man sich als Arbeitgeber in einem hart umkämpften Markt positioniert.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Onlineseiten, im Newsletter und in den Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

