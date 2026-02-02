L'Immo-Podcast: Facility Services

Facility Services – renditewirksame smarte Dienstleistungen
Das Facility Management (FM) ist zunehmend eine tragende Säule in der Lebenszyklusdebatte und ein entscheidender Faktor für die Rendite von Immobilien. Was braucht es seitens der Serviceanbieter, um noch smarter, effizienter und attraktiver zu werden?
Jörg Seifert spricht unter anderem darüber mit dem Experten Nils Lueken, Geschäftsführer der Goldbeck Facility Services GmbH. Mit mehr als 1.500 betreuten Objekten, mehr als 800 Mitarbeitern und einem deutschlandweiten Netzwerk von rund 30 Standorten gehört das Unternehmen zu den flächendeckenden technischen FM-Anbietern.
Lueken gibt in dieser L'Immo-Folge nutzwertige Einblicke – von der Entwicklung der Branche selbst über den Einsatz smarter Technologien bis hin zur Frage, wie man sich als Arbeitgeber in einem hart umkämpften Markt positioniert.
