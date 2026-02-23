L'Immo-Podcast: Konsolidierung der Verwalterbranche

Die Erste Hausverwaltung GmbH will wachsen. Das Unternehmen hat sich ein individuelles Konzept auf die Fahnen geschrieben, ohne Brechstange, mit einem hohen Maß an Autarkie. Ein Gespräch mit Geschäftsführer Justus Freudenberg.

Die Erste Hausverwaltung GmbH ist 2024 eingetreten in die schwedische Odevo-Gruppe, was die Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens stark erhöht hat. Auch Software wird mit den Partnern in Eigeninitiative entwickelt, mit interessanten Folgen für die Mitarbeitergewinnung.

Welche Baustellen es beim Thema Konsolidierung gibt, welche Verwaltungsunternehmen eher unspannend sind, und warum die Erste Hausverwaltung kein Restrukturierer ist, erzählt Geschäftsführer Justus Freudenberg. Hört doch mal rein in die aktuelle L'Immo-Podcast-Folge mit Gastgeber Dirk Labusch.

