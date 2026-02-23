L'Immo-Podcast: Konsolidierung der Verwalterbranche

Die etwas andere Übernahmestrategie
Die Erste Hausverwaltung GmbH ist 2024 eingetreten in die schwedische Odevo-Gruppe, was die Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens stark erhöht hat. Auch Software wird mit den Partnern in Eigeninitiative entwickelt, mit interessanten Folgen für die Mitarbeitergewinnung.
Welche Baustellen es beim Thema Konsolidierung gibt, welche Verwaltungsunternehmen eher unspannend sind, und warum die Erste Hausverwaltung kein Restrukturierer ist, erzählt Geschäftsführer Justus Freudenberg. Hört doch mal rein in die aktuelle L'Immo-Podcast-Folge mit Gastgeber Dirk Labusch.
L'Immo auf allen Plattformen
L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.
Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Onlineseiten, im Newsletter und in den Social-Media-Kanälen an.
Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:
