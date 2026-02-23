L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Die etwas andere Übernahmestrategie

News 23.02.2026 | 09:36 Uhr
Dirk Labusch
Dirk Labusch
Chefredakteur Fachmagazin "Immobilienwirtschaft"
L'Immo-Podcast: Konsolidierung der Verwalterbranche
Bild: Haufe Online Redaktion Justus Freudenberg, Geschäftsführer Erste Hausverwaltung GmbH, zu Gast im L'Immo-Podcast

Die Erste Hausverwaltung GmbH will wachsen. Das Unternehmen hat sich ein individuelles Konzept auf die Fahnen geschrieben, ohne Brechstange, mit einem hohen Maß an Autarkie. Ein Gespräch mit Geschäftsführer Justus Freudenberg.

Die Erste Hausverwaltung GmbH ist 2024 eingetreten in die schwedische Odevo-Gruppe, was die Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens stark erhöht hat. Auch Software wird mit den Partnern in Eigeninitiative entwickelt, mit interessanten Folgen für die Mitarbeitergewinnung.

Welche Baustellen es beim Thema Konsolidierung gibt, welche Verwaltungsunternehmen eher unspannend sind, und warum die Erste Hausverwaltung kein Restrukturierer ist, erzählt Geschäftsführer Justus Freudenberg. Hört doch mal rein in die aktuelle L'Immo-Podcast-Folge mit Gastgeber Dirk Labusch.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Onlineseiten, im Newsletter und in den Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee

Schlagworte zum Thema:  Immobilienverwaltung , Immobilienverwalter , Immobilien-Podcast
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Verwaltung
Haufe VerwalterPraxis Gold: Das komplette Rundum-Paket für Ihre erfolgreiche Immobilienverwaltung
Verwalterpraxis-Gold-Produktabbildung

Das Prüfungswissen für den Zertifizierten Verwalter ist für Sie auf den Punkt gebracht und wird durch ein umfangreiches E-Training begleitet. Zeitsparende Arbeitshilfen, z.B. zur Betriebskosten-/ Jahresabrechnung, erleichtern Ihnen die Verwaltungsarbeit. Mit ca. 24 Online-Seminaren können Sie zudem Ihrer Weiterbildungsverpflichtung nachkommen.
Haufe Shop: Buchführung für die WEG-Verwaltung
Buchführung für die WEG-Verwaltung

Der schnelle Einstieg für WEG-Verwalter zum Thema Buchhaltung. Dieses Buch verrät alles über Jahresabschluss, Wirtschaftsplan, doppelte Buchführung u.v.m. Dank der zahlreichen Buchungsbeispiele, Übungen und Lösungen gehen Buchungen bald leicht von der Hand.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem ImmobilienVerwaltung Newsletter - kostenlos und unverbindlich